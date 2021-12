Jordanie : L’ambassadeur du Maroc reçu par le groupe d’amitié jordano-marocaine

Le groupe d’amitié jordano-marocaine au Sénat jordanien, a reçu hier l'ambassadeur du Maroc à Amman, Khalid Naciri. Selon les médias jordaniens, le sénateur Muhammad Wahsh, président du groupe d’amitié, a déclaré à cette occasion que les liens jordano-marocains «sont profonds» et que les deux pays «tiennent à maintenir une communication constante sur les principales questions régionales et internationales d'intérêt commun».

Le sénateur a également salué les positions du Maroc envers la question palestinienne et la garde historique hachémite des lieux saints islamiques et chrétiens à Jérusalem.

Pour sa part, l’ambassadeur du Maroc a déclaré que les relations maroco-jordaniennes sont caractérisées par la solidité et la force, et se développent avec les efforts des dirigeants des deux pays, ajoutant que les deux Etats sont d'accord sur les questions locales et internationales, en particulier la question palestinienne.



Khalid Naciri a salué le niveau des relations parlementaires entre les deux pays, qui reflètent les aspirations des deux peuples, soulignant qu'il travaille pour les améliorer, en mettant l'accent sur les aspects éducatifs, touristiques et commerciaux.



L’ambassadeur du Maroc a également souligné que les réformes entreprises par la Jordanie sont un modèle dans d'autres pays, exprimant son appréciation pour la position de la Jordanie sur la question du Sahara.