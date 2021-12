Arabie saoudite : Le Prix Roi Fayçal rend hommage aux lauréats de 2020 et 2021, dont Mohamed Mechbal

Le Comité du Prix du Roi Fayçal a organisé, mardi soir, une cérémonie en l'honneur des lauréats du prix, pour les années 2020 et 2021, qui ont excellé dans les domaines «servir l'Islam», des études islamiques, de la langue et littérature arabe, de la médecine et la science, dont le chercheur marocain Mohamed Mechbal.

Lauréat du Prix Roi Fayçal de langue et littérature arabes 2021 axé sur le thème «La nouvelle rhétorique», Mohamed Mechbal est Professeur de rhétorique et de critique littéraire à la Faculté des lettres et sciences humaines de l'Université Abdelmalek Essaâdi de Tétouan.

Le secrétaire général du Prix international du Roi Fayçal, Abdulaziz Al-Sabeel, a déclaré lors de la cérémonie que le travail de M. Mechbal «se caractérise par la profondeur, la nouveauté et l'authenticité combinant théorie et pratique. Il cherche à lier la recherche rhétorique aux domaines de la littérature, de la langue et de la communication, et à jeter les bases théoriques et procédural des débuts du discours rhétorique arabe moderne». À cette occasion, un court métrage a été projeté sur Mohamed Mechbal et ses travaux.

Le prix de la langue et littérature arabes pour l'année 2020 a été décerné au professeur australien Michael Carter dont les travaux ont contribué à l'étude du patrimoine grammatical arabe.

Quant au prix «servir l'Islam» pour l'année 2020, il a été décerné au Document de la Mecque, tandis que le prix pour l'année 2021 a été attribué au fondateur et président de la société Sakhr, Mohamed Bin Abdulrahman Al-Sharekh.

Le lauréat du prix «Études islamiques» pour l'année 2020 est revenu à Mohamed Hashem Ghosheh, qui a contribué avec plus de 150 recherches et études sur Al-Qods. Concernant le Prix 2021, dont le thème était «Le Waqf dans l'Islam», il n'a pas été décerné, les œuvres retenues ne répondaient pas aux critères requis.

Pour le Prix de médecine 2020, il a été remis à l'hématologue, oncologue et généticien, le Dr Stuart Orkin, et en 2021 à Robin James Franklin et au Dr Stephen Mark Strittmatter.

Le prix de la science pour 2020 a été remporté par le professeur Xiaodong Wang, tandis que le prix 2021 a été attribué au professeur Stuart Parkin.