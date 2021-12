Ben Barka espion des services tchécoslovaques ? «Indignée», sa famille dénonce des «pseudo-révélations»

Les réactions se poursuivent au lendemain de la publication, par The Observer et The Guardian, d'un article sur Mehdi Ben Barka. La dernière en date : celle de la famille Ben Barka, qui a publié un communiqué ce mercredi. «Depuis quelques années, les atteintes à la mémoire de Mehdi Ben Barka, l’un des leaders importants du Tiers-monde, symbole de la résistance au colonialisme et du combat contre le néo-colonialisme, le sionisme et l’impérialisme, se répandent de manière insidieuse. Elles passent par la désinformation, la calomnie, l’insinuation ou l’amalgame», dénonce-t-elle.

Rappelant que «The Observer reprend quasi intégralement les thèses avancées par Jan Koura», qui datent de novembre 2020, la famille a estimé que «rien donc de nouveau sous le soleil de la calomnie». «Ce n’est pas la première fois que la mémoire et la figure de Mehdi Ben Barka sont attaquées. Plutôt que s’en prendre à ses idées et à son parcours militant, ses ennemis, ses adversaires et ses détracteurs, essaient de le faire passer pour un "quelconque" espion à la solde de tel ou tel service de renseignement, aujourd’hui le StB tchécoslovaque, hier le Mossad israélien, pourquoi pas demain la CIA ou même le Cab1 marocain ?», s’interroge-t-elle.

«A partir de documents déclassifiés de la StB, Jan Koura prétend, sans aucun recul ni regard critique, que Mehdi Ben Barka aurait entretenu d’étroites relations avec la StB et aurait été rémunéré pour ses services. Il perd de vue qu’il s’agit de "matériel brut", produit par un service de renseignement, peut-être expurgé ou incomplet, en tout cas sujet à caution», estime la famille. Pour celle-ci, «l’article de l’Observer s’inscrit dans la même logique, sans aucune enquête complémentaire».

La famille de Mehdi Ben Barka s’est dite «profondément choquée et indignée par ces "pseudo-révélations" fabriquées volontairement à charge, sans aucun recul ni analyse des situations, du contexte historique et politique». «L’objectif recherché est de porter atteinte à la mémoire de Mehdi Ben Barka, de dénaturer le sens de son action politique et de sa pensée», ajoute-t-elle dans le communiqué signé par Bachir Ben Barka.