Yassine Bounou, meilleur gardien de but de la Liga

L'international marocain Yassine Bounou s'est imposé comme le meilleur gardien de but du championnat espagnol de football lors de la première moitié de la Liga. Selon des chiffres fournis par l'instance qui gère le football professionnel en Espagne, Bounou dispose du meilleur ratio de buts encaissés par minute de championnat.

1⃣ gol cada 1⃣4⃣4⃣ minutos.



Le portier marocain a encaissé un total de 13 buts dans 18 rencontres, soit un but chaque 144 minutes. Il devance le gardien de but de l’Athletic Bilbao, Unai Simon, qui a reçu 1 but chaque 123 minutes, du Real Madrid, Thibaut Courtois et son but chaque 123 min. Pour sa part Rui Silva du Bétis Séville encaisse 1 but chaque 99 minutes.

Les performances de l’international marocain, titulaire indiscutable dans les schémas de Julen Lopetegui, permettent au FC Séville de consolider sa position à la deuxième place du classement de la Liga, 8 points derrière le Real Madrid, leader du classement.