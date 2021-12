Maroc : La ministre de l'Economie critiquée pour sa liste des médias publiant les annonces légales

La ministre de l'Économie et des Finances, Nadia Fattah Alaoui. / DR

La ministre de l'Économie et des finances, Nadia Fattah Alaoui s’est attirée, cette semaine, les foudres de la presse marocaine. Et pour cause, son département a publié, la liste des médias autorisés à publier les annonces légales. Des sources médiatiques ne figurant pas sur cette liste ont ainsi fustigé une démarche «contraire à la logique», reprochant à la ministre de préférer des «médias à faible audience».

«La consultation des noms de ces journaux révèle que la liste est dépourvue de toute plate-forme médiatique marocaine très répandue», écrit ainsi Al3omk, qui dénonce le fait que la liste «a été limitée à seulement 23 institutions médiatiques, dont seulement 4 sont arabophones». De plus, «il s’agit de journaux partisans à diffusion limitée, tandis que le reste des institutions sont toutes francophones, et certaines d'entre elles sont peu connues et à faible audience», poursuit la même source.

«On constate que les journaux partisans sont fortement présents, en plus des médias francophones, qui ne réalisent pas de grosses audiences, pour justifier qu’ils publient des annonces légales et obtiennent des ressources financières du trésor public», écrit pour sa part Hespress.

Selon une source bien informée, pour qu’un média soit autorisé à publier des annonces légales nécessite le dépôt d'une demande auprès du ministère de l'Économie et des finances et la publication du nom de l'institution médiatique au sein de la liste. Celle-ci est «constamment mise à jour sur la base des demandes reçues par le ministère», explique-t-elle.