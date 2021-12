Souk Sebt : Prison avec sursis pour attentat à la pudeur sur une mineure de 14 ans

La sentence devrait indigner les ONG de protection de l’enfance. Mardi, le tribunal de première instance de la ville de Souk Sebt (province de Fquih Ben Salah) a condamné un homme, âgé d’une vingtaine d’années et poursuivi pour attentat à la pudeur avec violence sur une mineure, à de la prison avec sursis. La cour l’a ainsi condamné à 8 mois de prison avec sursis, assortis d’une amende de 1 000 dirhams, rapporte Alyaoum 24.

Le ministère public avait inculpé l’homme pour des accusations d’«attentat à la pudeur sur une mineure» et «coups et blessures», et avait décidé de le poursuivre en cas d'arrestation dans la prison locale de Fquih Ben Salah. L'affaire a été révélée la semaine dernière lorsque la famille de la victime a déposé une plainte contre l’homme, l’accusant d’attentat à la pudeur sur sa fille qui n’a que 14 ans.