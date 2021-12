Mali : Le président de la transition reçoit l'ambassadeur du Maroc

Le président de la transition au Mali, le colonel Assimi Goïta, a reçu, mardi, l’ambassadeur du Maroc à Bamako, Hassan Naciri au terme de sa mission dans la République du Mali. Lors de cette audience, le président de la transition au Mali a salué la solidité des relations entre les deux pays dans les différents domaines, et chargé l'ambassadeur de transmettre ses salutations fraternelles au roi Mohammed VI.

Le président de la transition au Mali a affirmé que le Maroc n’est pas un partenaire ordinaire, mais plutôt un pays frère avec lequel le Mali entretient des relations historiques, culturelles et humaines profondes, saluant la contribution constructive du Maroc à l'apaisement de la situation au Mali, notamment pendant la crise politique et sociale des années 2019 et 2020.

Le Président de la Transition, SE, le Col Assimi GOÏTA, Chef de l’État, a accordé, ce mardi, une audience à l’Ambassadeur du Maroc, Hassan NACIRI, en fin de mission au Mali. Une occasion pour le diplomate de rappeler les liens historiques entre le Mali et son pays. pic.twitter.com/mEJFXDd0tV — Presidence Mali (@PresidenceMali) December 28, 2021

A cet égard, il a souligné que le Maroc adopte une diplomatie constructive au Mali, axée sur le règlement des problèmes selon une approche positive et une lecture objective de la situation.

Le colonel Assimi Goïta a ajouté que le Maroc se distingue par le respect de ses engagements avec ses partenaires, louant son rôle dans l’accompagnement des autorités de la transition depuis le début dans le plein respect des choix et de la souveraineté de l'Etat du Mali.

Pour sa part, l'ambassadeur Hassan Naciri a mis l’accent sur la forte dynamique que connaissent les relations entre les deux pays sous la conduite du roi Mohammed VI et du Colonel Assimi Goïta, notant que ces relations sont anciennes, historiques et multiformes. «Je quitte le Mali alors que le pays est entré dans une phase de réformes politiques et de refondation. Je suis pleinement optimiste que cette voie permettra au Mali de consolider ses acquis démocratiques, et d'établir de nouveaux modèles de bonne gouvernance», a-t-il dit.

Hassan Naciri a été également reçu, le même jour, par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, et le ministre de la Défense, le colonel Sadio Camara.