Omicron au Maroc : 76 cas confirmés, 246 cas suspects et un premier cas en réanimation

Le ministre de la Santé et de la Protection sociale a annoncé, mardi soir, que 76 cas confirmés de contamination au variant Omicron ont été enregistrés au Maroc depuis le 15 décembre, date de la confirmation du premier cas de ce variant. Invité du JT d'Al Aoula, Khalid Ait a précisé que 246 cas suspects du nouveau variant sont en cours de confirmation.

Le ministre a révélé qu’un premier cas du variant a été admis en réanimation, précisant qu’il s’agit d'une femme qui est en retard pour la troisième dose de rappel du vaccin contre le virus Covid-19. Ait Taleb a déclaré que l'augmentation du nombre de cas enregistrés «menace la situation épidémiologique, après que le Maroc a réalisé des acquis au cours des dernières semaines», expliquant que la propagation du variant Omicron «renforce les craintes d'une rechute épidémiologique, d'autant plus que ce variant reste cinq fois plus contagieux que Delta».

Le ministre a expliqué que l'erreur courante selon laquelle Omicron reste moins létal que Delta ignore un facteur important, soit sa propagation rapide parmi les personnes, ce qui menace les patients fragiles en matière de santé de graves problèmes. Évoquant l'enregistrement d'un grand nombre de cas de contamination dans les villes de Casablanca et Rabat, Khaled Ait Taleb l’a attribué au grand nombre de rassemblements humains et à la surpopulation urbaine, qui constitue un terrain fertile pour la propagation du nouveau variant.

Le ministre de la Santé et de la protection sociale a appelé, en ce sens, à une implication rapide et large des citoyens, hommes et femmes, âgés et jeunes, dans la campagne nationale de vaccination, et à prendre la troisième dose de rappel pour ceux qui ont reçu un SMS indiquant l’expiration de leur pass vaccinal. Il a également appelé à respecter les mesures préventives individuelles et collectives, comme le port correct d'un masque, la désinfection fréquente des mains, la distanciation physique et éviter les rassemblements, pour contourner le risque d'infection et de décès dus au virus, soulignant la nécessité d'une préparation permanente pour faire face à toute rechute épidémique en se maintenant prêt à toutes les possibilités.