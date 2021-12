Covid-19 : La FDA estime des tests antigéniques moins sensibles à Omicron, des experts s'en mêlent

Dans une note publiée mardi 28 décembre, l’Agence fédérale américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) a indiqué que des résultats partiels d’études du programme RADx des Instituts américains de la santé (NIH) témoignent d’une baisse de la sensibilité des tests antigéniques face au variant Omicron.

Aussi, si les tests antigéniques restent conseillés aux États-Unis, la FDA met en garde que leur résultat ne sont pas totalement précis et les personnes testées négatives, mais présentant des symptômes, doivent réaliser des tests moléculaires «important pour déterminer les infections au Covid-19».

Pour l’épidémiologiste Michael Mina, les résultats de la FDA ne remettent pas le test en question mais plutôt la manière dont nous appréhendons le virus. Selon lui, tous les tests sont concernés, même PCR, car il est en réalité question de la contagiosité du virus. Face à la même quantité de virus, tous les tests détecteraient le virus mais le variant Omicron étant plus contagieux, il peut infecter des personnes avec une quantité bien plus faible et plus difficilement détectable par ces tests.

NOTE:



This headline (From @US_FDA) is very likely NOT Accurate



Why?



1) Antigen Tests Detect a part of Omicron that isnt mutated



2) What the study identified is not that rapid tests are less sensitive - but simply that Omicron is more infectious



1/https://t.co/pxP3U4JHOF — Michael Mina (@michaelmina_lab) December 29, 2021

Suite à l’annonce de la FDA, le Dr. Eric Feigl-Ding a regretté que les États-Unis continuent de mettre à disposition ces tests antigéniques moins fiables alors que d’autres tests d'écoulement latéral plus fiables sont utilisés dans des pays comme la Grande-Bretagne. Si les tests antigéniques restent nécessaire selon lui, ils doivent être utilisés régulièrement pour réduire les chances de faux négatifs face au variant Omicron plus contagieux.

BREAKING—The FDA just announced that rapid antigen tests are less sensitive for detecting #Omicron variant infections. This could mean we are missing a lot more #COVID19. I know many families with everyone having symptoms but many not positive. Oy. https://t.co/3q06hgp0de pic.twitter.com/mPgg3Fm5ZP — Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) December 28, 2021

Aussi, en Grande-Bretagne, deux tests négatifs espacées de 24h doivent être présentés pour mettre fin à la quarantaine dès le 6e jour, alors qu’aux États-Unis, une personne sans symptômes peut y mettre fin au bout de 5 jours sans test, augmentant grandement le risque de propagation du virus par des personnes asymptomatiques.