2021, annus horribilis pour les relations entre le Maroc et l’Espagne

Le 21 décembre, le ministère des Affaires étrangères espagnol convoquait le chargé d’affaires à l’ambassade du royaume à Madrid pour lui présenter les protestations de son gouvernement, suite à la publication du communiqué du ministère marocain de la Santé fustigeant les lacunes des contrôles sanitaires en Espagne, écartant de facto une reprise imminente des vols entre les deux pays.

Un incident assez symptomatique de la fracture entre les deux pays voisins. L’affaire de l’accueil en catimini, le 18 avril, de Brahim Ghali dans un hôpital de Logroño est loin d’être la cause unique de la crise. Elle n’a fait qu’amplifier davantage les désaccords hérités de l’année dernière, suite au report sine die de la réunion de haut niveau, prévue le 17 décembre 2020 à Rabat.

Les deux parties avaient, alors, avancée la pandémie du Covid-19 pour justifier l’annulation du sommet. Une excuse cousue de fil blanc, d’autant que cinq jours plus tard, deux fortes délégations américaine et israélienne arrivaient à Rabat pour signer la Déclaration tripartite entre le Maroc, les Etats-Unis et Israël, statuant la reprise des relations diplomatiques entre Rabat et Israël et la reconnaissance par Washington de la marocanité du Sahara occidental.

Madrid, par la voix de son ancienne ministre des Affaires étrangères, a ouvertement contesté la décision de l’administration Trump. Avant même que Joe Biden ne soit officiellement investi président des Etats-Unis, Arancha Gonzalez s’est empressée de souhaiter, le 14 décembre, que l’administration démocrate «puisse évaluer la situation (au Sahara, ndlr) et voir de quelle manière elle va se positionner et travailler en vue d’une solution juste et durable qui ne dépend pas d’un alignement d’un moment sur un camp ou sur l’autre». Une déclaration hostile qui fait office de casus belli pour Rabat. Le pari d'Arancha Gonzalez s’est révélé infructueux, isolant davantage la ministre au sein de l’exécutif. L’affaire de l’hospitalisation de Brahim Ghali a accéléré sa chute.

Les Espagnols attendent une réelle normalisation



Presque six mois après le limogeage le 10 juillet de Mme. Gonzalez, la normalisation tant souhaitée se fait toujours attendre. Pourtant son successeur, José Manuel Albares, n’a eu cesse de multiplier les gestes d’apaisement envers le Maroc, mais sans réel impact sur le cours des relations. Et il en est de même pour le discours du roi Mohammed VI, du 20 août, appelant à l’ouverture d’une nouvelle page dans les relations entre les deux Etats.

L’ambassadrice marocaine, rappelée pour consultations le 18 mai dans le sillage de l’accueil du chef du Polisario, n’a toujours pas regagné Madrid, une absence qui commence à irriter le gouvernement Sanchez. Autre signe du dégel qui tarde à venir : Albares n’a toujours pas rencontré son homologue marocain, Nasser Bourita. La communication entre les deus hommes se limite, officiellement, à deux appels téléphoniques : en septembre et novembre.

Néanmoins, l’espoir en une prochaine reprise n’est pas perdu. Les relations diplomatiques maroco-espagnoles en rade depuis plus d’une année, n'ont pas impacté la coopération sécuritaire. Les services de sécurité des deux pays continuent de coopérer face aux tentatives de migrants marocains et étrangers d’entrer à Ceuta et Melilla ou d’accéder à la péninsule ibérique par pateras. La page de l’exode de milliers de Marocains, du 17 et 18 mai à Ceuta, semble bel et bien tournée.

Une coopération qui devrait cimenter en 2022 l’entente entre le Maroc et l’Espagne, d’autant que de nombreux intérêts, économiques, politiques et géostratégiques sont en jeu.