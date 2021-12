France : Darmanin dénonce des actes anti-musulmans «odieux» en Mayenne et en Isère

Le centre-ville de Château-Gontier, dans le sud de la Mayenne et La Mure, en Isère, ont été la cible ce mardi d’une demi-douzaine de tags et de dégradations islamophobes et faisant la promotion du nazisme.

Parmi les édifices visés, la salle de prière de l’Association cultuelle du plateau matheysin de La Mure près de Grenoble a été victime de dégradations sur sa porte, sa boîte aux lettres endommagée et des poubelles ont été renversées, rapporte le Parisien.

Le ministre de l’Intérieur français Gérald Darmanin a rapidement condamné ces actes qu’il a considérés comme «odieux contraires aux valeurs de la République». Pour leur part, la mairie et les riverains ont annoncé vouloir porter plainte.

Soutien aux musulmans suite à la dégradation de la salle de prière musulmane de La Mure, en Isère, et aux inscriptions anti-musulmans dans les rues de Château-Gontier-sur-Mayenne. Ces actes odieux sont contraires aux valeurs de la République. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) December 28, 2021

En 2020, le Conseil français du culte musulman a déploré une hausse de 53% des actes anti-musulmans, atteignant 235 événements, principalement des menaces.