Fatima-Zahra Ammor s’engage à intégrer les restaurateurs touristiques dans les mesures d’urgence

La ministre du Tourisme, de l'artisanat et de l'économie sociale et solidaire, Fatima-Zahra Ammor, s'est engagée ce mardi, à intégrer les restaurateurs touristiques dans les mesures d’urgence mises en place pour le secteur touristique à l'issue d'une réunion de travail tenue avec le groupement des associations régionales des restaurants touristiques. Plusieurs de ces mesures seront opérationnalisées dans les plus brefs délais, précise un communiqué.

Lors de cette réunion de travail, les représentants du secteur ont fait part de la situation critique du secteur depuis la fermeture des frontières, alors que Mme Ammor, de son côté, a réitéré «son engagement résolu» de soutenir les restaurateurs touristiques dans le contexte actuel. À cet effet, un ensemble de mesures d’urgence ont été discutées notamment sur les volets social, fiscal et bancaire.

«La ministre a conclu en encourageant les opérateurs à travailler dans une approche collaborative avec le ministère pour améliorer le cadre légal régissant les restaurants classés», souligne le communiqué, notant que ce chantier permettra aux restaurateurs de mieux répondre aux nouvelles attentes des touristes nationaux et internationaux.