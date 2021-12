Maroc : Protocole d’accord pour la promotion de la fabrication locale des dispositifs médicaux

Un protocole d'accord relatif au développement de l’industrialisation et du sourcing local des dispositifs médicaux et des produits de santé a été signé, ce mardi, par le ministre de l’Industrie et du commerce, Ryad Mezzour, le ministre de la Santé et de la protection sociale, Khalid Ait Taleb, le président de l’Association marocaine des groupes de santé (AMGS), Mohamed Elmandjra, et le président du cluster médical (CM), Said Benhajjou.

«Le secteur des dispositifs médicaux offre un potentiel important de substitution, en raison de sa dépendance des importations à hauteur de 90% du CA du secteur», a souligné pour l'occasion Ryad Mezzour. Khalid Ait Taleb a déclaré poursa part que «cette stratégie nationale d’encouragement de l’innovation nationale dans le domaine de technologie des produits de santé permettra de répondre au besoin national, de garantir la disponibilité et l’accessibilité aux soins pour toute la population et de protéger le secteur de tous les circuits illicites de circulation des produits de santé au sein du territoire».

Le ministère de l’Industrie soutiendra ainsi l’investissement au service de l’accompagnement aux porteurs de projets innovants et aux entreprises industrielles du secteur. De son côté, le ministère de la Santé accompagnera la fabrication des dispositifs médicaux et des produits de santé dans le respect des exigences réglementaires et normatives et s’engage à simplifier les procédures et digitaliser les activités de l’enregistrement des dispositifs médicaux et des produits de santé de fabrication locale.

L’AMGS s’engage à mettre à disposition les infrastructures relevant de ses membres pour la réalisation des analyses et des essais sur les dispositifs médicaux innovants, tout en encourageant ses membres à avoir recours aux dispositifs médicaux et produits de santé fabriqués localement outre la mise en place d’un plan annuel des achats locaux dans ce domaine répondant aux exigences de ses membres.

Le CM enfin accompagnera les porteurs de projets capables de répondre aux besoins du marché local dans le domaine des dispositifs médicaux et produits de santé.