Maroc : Ibn Battuta n'a peut-être pas fait tous les voyages qu'il prétend avoir effectués

Natif de Tanger en 1304, Ibn Battuta a été l’un des voyageurs les plus célèbres du monde, après avoir visité plus de 44 Etats modernes. Son livre, intitulé «Les Voyages» ou «Rihla», avec notamment plusieurs volumes, a posé les jalons du récit de voyage dans sa forme contemporaine. L’ouvrage a vu le jour en 1356. Deux ans plus tôt, Ibn Battuta venait d’arriver à Fès. En 1355, le Sultan mérinide lui ordonne alors de dicter la chronique de ses voyages et au scribe de la cour, l'Andalou Ibn Guzayy, de la rédiger.

Pourtant, l’ouvrage ne semble pas avoir connu jusqu'à l'époque moderne un grand succès dans le monde arabe. Même en Europe, ce n’est qu’au début du XIXe siècle que l'Allemand Johann Kosegarten décide d’éditer des extraits d'un des manuscrits en arabe avec une traduction en latin. Quelques années plus tard, Samuel Lee traduit en anglais un autre manuscrit abrégé du copiste aleppien Faḍl Allāhibn Muḥammadal-Baylūnī. Plus tard, et après d'autres traductions partielles, entre 1853 et 1858, Charles Defremery et Beniamino R. Sanguinetti utilisèrent cinq manuscrits de la Bibliothèque nationale de Paris pour publier le texte arabe, considéré jusqu’à nos jour comme le plus complet de «Riḥla» du globe-trotter marocain.

Aux fils des siècles, des chercheurs ont relevé, dans le récit du voyage d’Ibn Battuta, quelques problèmes de chronologie. Certains ont même pointé quelques emprunts d'autres sources, remettant ainsi en question plusieurs parties des voyages effectués par l’auteur.

Un changement de style en évoquant la peste noire

Dans un récent article scientifique, la chercheuse italienne Claudia Maria Tresso, professeure agrégée de langue et littérature arabes au Département des langues et littératures étrangères et cultures modernes de l’Université de Turin, s’est penchée sur la dernière partie du récit d’Ibn Battuta où il évoque la peste noire. En analysant les faits racontés par le globe-trotter marocain et en les comparant à d’autres récits d’historiens notamment arabes, la chercheuse déduit que «la comparaison des informations données dans Riḥla avec les principales chroniques arabes des XIVe-XVe siècles confirme, dans l'ensemble, les propos d’Ibn Battuta». Cependant, elle souligne certaines considérations se dégagent de cette comparaison.

Ainsi, «la première est que les auteurs postérieurs, qui n'ont pas été témoins de la pandémie, se réfèrent souvent à des informations provenant d'ouvrages écrits à l'époque du fléau, mais aucun d'entre eux ne cite Riḥla d’Ibn Battuta». Bien qu’elle mentionne certaines «accusations» à l’égard de l’auteur, Claudia Maria Tresso explique cela par le fait que l’ouvrage «a eu un impact très modeste sur le monde musulman jusqu'à l'époque moderne».

La deuxième considération concerne le style narratif du globe-trotter marocain, lorsqu'il parle de la peste noire. «Si l'on exclut le premier récit du rassemblement de prière multi-religieuse à Damas, une brève anecdote à Jérusalem (qui a lieu alors que la peste décline) et deux occasions où il implore la miséricorde de Dieu pour les amis et les parents morts pendant la pandémie, Ibn Battuta raconte la nouvelle avec un ton neutre et détaché, parlant peu ou rien de ses propres expériences - ou des autres - du fléau», fait-elle remarquer.

Un détail qui «se heurte au style de la plupart de l’ouvrage, où Ibn Battuta fait preuve d'un caractère passionné et d'une capacité innée à raconter ses aventures impliquant le lecteur avec des anecdotes et des histoires, même au détriment d'informations et de données "techniques"».

«Dans la majorité des cas où il mentionne la peste, Ibn Battuta se contente cependant de donner le nombre de morts avec quelques brefs commentaires : il ne décrit pas de scènes de tragédie, il ne parle pas non plus de cadavres et ce n'est qu'en parlant de Gaza qu'il dit qu'elle était "à moitié déserte".» Claudia Maria Tresso

Une «démarche littéraire (…) unique et d'un grand impact» malgré les critiques

Pour la chercheuse, «on ne peut pas être certain qu'Ibn Battuta ait vraiment suivi l'itinéraire et fait les arrêts qu'il revendique dans ce voyage de deux ans "sous les flèches de la peste noire"». Elle ajoute que «l'hypothèse suggérée par plusieurs chercheurs, que la Riḥla n'est pas un récit de voyage personnel mais plutôt un ouvrage de "haute couture" (avec des expériences et connaissances personnelles d'Ibn Battuta et d'Ibn Guzayy, des informations reçues de témoins rencontrés sur place ou ailleurs et des nouvelles extrapolées à partir d'autres travaux) pourrait également s'appliquer à cette partie».

Mais pour la chercheuse italienne, «la narration de la peste noire dans le Riḥla d'IB a donc certainement décidé de la manière dont deux musulmans marocains instruits qui ont personnellement vécu l'événement le plus choquant du Moyen Âge ont décidé de la décrire». «Dans ce cas, personne d'autre, à ma connaissance, n'a décrit la peste en Méditerranée en utilisant un récit de voyage comme cadre littéraire», estime-t-elle.

Loin de remettre en cause le grand apport de l’ouvrage, Claudia Maria Tresso considère que «si décrire la peste noire avec un voyage de deux ans dans les trois continents alors connus, en passant et en séjournant dans les endroits les plus touchés, n'est pas un témoignage direct mais une démarche littéraire, elle est certainement unique et d'un grand impact».