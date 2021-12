Ben Barka, espion des services tchécoslovaques ? Mounib critique à son tour The Guardian

L’article du The Guardian, consacré à la collaboration présumée entre Mehdi Ben Barka et les services de renseignements de l’ex-Tchécoslovaquie (StB), continue de faire réagir au Maroc. Après la réaction de l’Union socialiste des forces populaires (USFP), la secrétaire générale du Parti socialiste unifié (PSU) a également réagi aux informations ayant refait surface.

«Après son assassinat et la dissimulation physique de son corps, ils tentent d'assassiner moralement sa mémoire», a dénoncé Nabila Mounib, sur sa page Facebook. «Toute la fierté et la gloire au martyr et leader national de gauche, Mahdi Ben Baraka», a-t-elle ajouté.

Hier, par le biais de son journal Al Ittihad Al Ichtiraki, l'USFP a répondu à l’article du The Guardian, affirmant que le média britannique «n’a rien apporté du nouveau, se limitant à reprendre des informations déjà publiées par le magazine français L’Express en 2007». Le média partisan a précisé que depuis cette date, «aucun ancien responsable du renseignement des pays de l’Europe de l’Est n'est venu confirmer ces allégations» de collaboration entre Ben Barka et les services de renseignements de l’ex-Tchécoslovaquie.

Quatorze ans après les premières «révélations» (juillet 2007), signées par le journaliste et historien tchèque Peter Zidek, les journaux britanniques The Guardian et The Observer sont revenus, il y a quelques jours, sur le même sujet, exhumant de «nouvelles données» de l’universitaire Jan Koura.