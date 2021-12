Ben Barka, espion des services tchécoslovaques ? L’USFP répond à The Guardian

Par le biais de son journal Al Ittihad Al Ichtiraki, l'USFP a répondu à l’article du The Guardian, consacré à la collaboration présumée entre Mehdi Ben Barka et les services de renseignements de l’ex-Tchécoslovaquie (StB). Le quotidien arabophone affirme que le média britannique «n’a rien apporté du nouveau, se limitant à reprendre des informations déjà publiées par le magazine français L’Express en 2007».

La publication rappelle que «l'instance judiciaire qui suit le dossier du martyr en France, après avoir examiné environ 1 500 documents des archives des services secrets tchécoslovaques, a conclu ne pas être convaincue que Ben Barka ait été un agent de ces services et qu'elle n'a trouvé aucun document portant les traces du martyr (enregistrement audio, livre manuscrit, signature de celui-ci). Par conséquent, elle a exclu toutes ces allégations».

Et de préciser que depuis 2007 «aucun ancien responsable du renseignement des pays de l’Europe de l’Est n'est venu confirmer ces allégations».

En revanche, Al Itihad Al Ichtirak accuse des parties «dans les renseignements français de complicité dans l'enlèvement de Mehdi Ben Barka». Et de conclure en invitant «les autorités françaises à révéler toute la vérité sur le crime d'enlèvement et l'assassinat du martyr (…) et de lever le secret total sur tout ce qui concerne cette affaire, et que le gouvernement marocain réponde positivement et sérieusement à toute demande du la justice française en charge de ce dossier».