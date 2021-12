L'Espagne et le Maroc empêchent l'entrée irrégulière de quelque 80 Marocains à Melilla

Les forces de sécurité espagnoles et marocaines ont empêché, dimanche, l'entrée de quelque 80 Marocains de manière irrégulière à Melilla, via le périmètre frontalier. Un porte-parole de la délégation gouvernementale dans la vie autonome a confié à l’agence Europa Press, que la tentative a été enregistrée vers 9 heures du matin, lorsqu'«un groupe d'environ 80 marocains a tenté d'entrer à Melilla par les environs de la colline de Palma Santa», située entre les frontières de Farhana et Mariguari.

«La coordination et l'action de la Garde civile et des forces de sécurité marocaines ont neutralisé la tentative» alors qu’aucune entrée n’a été enregistrée, poursuit la même source, qui rappelle que cet événement fait partie d’une série d’événements migratoires à Melilla depuis ce mois de décembre.

Europa Press rappelle que la plus importante tentative s'est produite jeudi 23 décembre, lorsque les forces de sécurité que l'Espagne et le Maroc ont dû intervenir pour empêcher environ 500 migrants subsahariens de franchir le périmètre frontalier, au niveau de la zone d’El Barrio Chino. La veille, soit le mercredi 22 décembre, un autre groupe d'environ 80 Marocains avait tenté d'accéder à Melilla par la zone Mariguari, aidé par des échelles. Une tentative durant laquelle 14 d'entre eux ont réussi à atteindre le sol espagnol.

Par voie maritime, un bateau avec 16 migrants marocains, dont 15 hommes et une femme, a réussi à rejoindre la ville autonome, lundi 13 décembre, depuis les côtes voisines du Maroc.