CAN 2021 : Badr Benoun, Soufiane Rahimi et Mohammed Chibi convoqués au stage de préparation

La Fédération royale marocaine de football (FRMF) a annoncé lundi que le sélectionneur national, Vahid Halilhodzic, a convoqué les joueurs Badr Benoun (Al Ahly/Égypte), Soufiane Rahimi (Al Aïn/Émirats arabes unis) et Mohammed Chibi (AS FAR) pour rejoindre le stage de préparation de l'équipe nationale en prévision de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN).

Coach Vahid Halilhodžić called Badr Benoun, Soufiane Rahimi and Mohamed Chibi to the TotalEnergies Africa Cup of Nations, Cameroon 2021#DimaMaghrib ?? #AtlasLions #Morocco #AFCON2021 pic.twitter.com/BoAEcOlBhf — Équipe du Maroc (@EnMaroc) December 27, 2021

Halilhodzic avait dévoilé, jeudi dernier, la liste des joueurs retenus pour prendre part à la phase finale de la 33e édition de la CAN qui aura lieu du 09 janvier au 6 février 2022. Cette liste a été marquée par la convocation pour la première fois de l'attaquant du FC Barcelone Abdessamad Ezzalzouli.

La sélection nationale évoluera dans le groupe C, aux côtés du Ghana que le Maroc affrontera le lundi 10 janvier à 18h à Yaoundé, des Comores (vendredi 14 janvier à 18h à Yaoundé) et du Gabon (mardi 18 janvier à 21h à Yaoundé).