Le match AS FAR/Raja Casablanca reporté après l'interdiction au Raja de quitter le lieu de confinement

Abdelilah Hafidi (Raja) et Mohamed Ali Bamaamar (AS FAR). / DR

La Ligue Nationale de Football Professionnel (LNFP) a affirmé, lundi, que les vraies raisons du report du match entre l’AS FAR et le Raja Club Athletic (RCA) comptant pour la 14e journée de Botola Pro 1 Inwi, prévue initialement ce lundi, résident dans l’interdiction par les autorités compétentes aux joueurs et au staff technique et administratif du RCA de quitter le lieu de résidence et de confinement après leur retour du Qatar.

«Le Raja de Casablanca a toutefois exprimé sa volonté de disputer le match malgré la non-programmation d'entrainement. Afin de préserver la santé des citoyens contre la propagation du nouveau variant du Covid-19, les autorités compétentes ont refusé d’autoriser la programmation de cette rencontre surtout après les tests positifs du variant Omicron effectués sur le club récemment», indique un communiqué de la LNFP.

«Ces faits ont été considérés comme force majeure qui interdit la tenue du match», explique la même source, ajoutant que «la LNFP met en œuvre les dispositions du précédent circulaire qui interdit la programmation de matches en raison de la propagation du Covid-19 eu égard au cas de force majeure et suite au confinement imposé au RCA (staff et joueurs)».