Le Maroc contribue à la réalisation de projets d’énergie solaire au Nigéria

Le Maroc apporte son expertise en énergie renouvelable au Nigéria. Rabat contribue au lancement de projets d’énergie solaire, sur 200 000 hectares, dans les régions situées au nord-ouest du pays, a révélé le commissaire de l'État de Jigawa pour les Terres, le logement, la planification urbaine et régionale, Sagir Musa Ahmed.

La réalisation de ce vaste programme est à même de permettre un accès à l’électricité verte à des millions de Nigérians résidant dans les Etats de Zamfara, Jigawa, Katsina et Yobe, rapporte le média local The Guardian.

Pour rappel, le partenariat sur les énergies renouvelables entre Rabat et Abuja remonte à août 2016, à l’occasion de la visite effectuée au Maroc par l’ancienne ministre nigériane de l’Environnement et actuelle vice-secrétaire générale des Nations Unies et présidente du Groupe de l’ONU pour le développement durable, Amina Mohammed. Un partenariat qui a bénéficié du rapprochement entre les deux pays, scellé lors du premier déplacement du roi Mohammed VI au Nigéria, de décembre 2016.