Maria Mernissi remporte le Championnat du Maroc de saut d'obstacles cadets

La cavalière Maria Mernissi, montant Vero Fino, a remporté le championnat du Maroc de saut d'obstacles dans la catégorie cadets organisé dimanche au Complexe Royal Dar Es Salam à Rabat, sous l’égide de la Fédération royale marocaine des sports équestres (FRMSE).

Mernissi s'est imposée lors de cette finale disputée en deux manches et un barrage devant Rayan El Azzouzi sur Ayla Van Schuttershof, qui a décroché l'argent, tandis que la troisième place est revenue à Rania Reifhi El Alaoui montant Radja du Vent.

Chez les juniors, le cavalier Zayd Reifhi Al Alaoui, montant Gummi-Fee, a été sacré champion après avoir signé un parcours sans faute, devant M’hammed Mernissi sur Byblos d'Elle, qui a décroché l'argent, et Othmane Krari montant Ultrabelle Delalouvet qui a décroché le bronze.

Dans la catégorie jeune cavalier, Sami Cherkaoui s'est attribué l'or sur Movie Blesse Van't Asschaut, Adil Aadnan l'argent sur Handora WK, et Saber Pereira le bronze sur Eline.

Au critérium, Youssef El Alami et Enerina ont obtenu l'or, Mohammed Amine Mellah et Uppercut De Rosyl l'argent, et Mohammed Nizar Souktani et Genesis Z le bronze.

Tout au long des 12 jours de compétition, 300 cavaliers et 350 chevaux se sont disputés le podium de 23 catégories, dans trois disciplines différentes, à savoir le saut d’obstacles, le dressage et l’endurance.