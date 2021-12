Le Covid-19 peut persister pendant des mois dans plusieurs organes du corps humain

Le coronavirus qui cause la maladie du Covid-19 peut se propager en quelques jours des voies respiratoires au cœur, au cerveau et à presque tous les systèmes organiques du corps, où il peut persister pendant des mois, selon une nouvelle étude. Dans ce qu'ils décrivent comme l'analyse la plus complète à ce jour de la distribution et de la persistance du SRAS-CoV-2 dans le corps et le cerveau, des scientifiques des National Institutes of Health (NIH) des États-Unis ont déclaré avoir découvert que l'agent pathogène était capable de se répliquer dans les cellules humaines bien au-delà des voies respiratoires.

Les résultats, publiés en ligne samedi dans une étude en cours de révision pour publication dans la revue Nature et relayés par Bloomberg, indiquent un retard de la clairance virale en tant que contributeur potentiel aux symptômes persistants qui secouent les victimes du long Covid. Comprendre les mécanismes par lesquels le virus persiste, ainsi que la réponse du corps à tout réservoir viral, promet d'aider à améliorer les soins aux personnes atteintes, ont déclaré les auteurs.

La recherche entreprise au NIH est basée sur un échantillonnage et une analyse approfondis de tissus prélevés lors d'autopsies sur 44 patients décédés après avoir contracté le coronavirus au cours de la première année de la pandémie aux États-Unis. Les prélèvements ont eu lieu environ un jour après la mort des patients. Les chercheurs ont également utilisé diverses techniques de préservation des tissus pour détecter et quantifier les niveaux viraux, ainsi que pour faire croître le virus collecté à partir de plusieurs tissus, notamment les poumons, le cœur, l'intestin grêle et les glandes surrénales de patients décédés du Covid-19 au cours de leur première semaine de maladie.

Le fardeau de l'infection en dehors des voies respiratoires et le temps nécessaire pour éliminer le virus des tissus infectés ne sont pas bien caractérisés, en particulier dans le cerveau, ont écrit Daniel Chertow, qui dirige la section des agents pathogènes émergents du NIH, et ses collègues.

Le groupe a détecté de l'ARN persistant du SRAS-CoV-2 dans plusieurs parties du corps, y compris des régions du cerveau, jusqu'à 230 jours après l'apparition des symptômes. Cela peut représenter une infection par des particules virales défectueuses, qui a été déjà décrite dans le cas d’une infection persistante par le virus de la rougeole, ont-ils déclaré.

«Nous ne comprenons pas parfaitement le long Covid, mais ces changements pourraient expliquer les symptômes persistants», a déclaré Raina MacIntyre, professeur de biosécurité mondiale à l'Université de Nouvelle-Galles du Sud à Sydney, qui n’a pas participé à cette étude.