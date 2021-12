Expo 2020 Dubaï : Le Maroc célèbre la Journée nationale

Les célébrations officielles de la Journée nationale du Maroc à l’Exposition universelle Dubaï 2020 ont débuté dimanche matin en présence d'une délégation marocaine, présidée par le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, et composée notamment du ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, et de la ministre de l'Economie et des finances, commissaire du pavillon marocain à l'Expo 2020 Dubaï, Nadia Fettah Alaoui.

Cet évènement connaît aussi la participation du Sultan bin Ahmad Al Jaber, ministre émirati de l'Industrie et des technologies avancées et Cheikh Ahmed bin Saeed al-Maktoum, président de l'Autorité de l'aviation civile de Dubaï, PDG de la compagnie aérienne Emirates Airline et président du Haut Comité de l'Expo 2020 Dubaï. Au programme figurent des réunions officielles ainsi que des spectacles prévus au pavillon Maroc, mais aussi dans d’autres sites comme Al Wasl Square, le cœur battant de l’Exposition universelle.

Ce dimanche on célèbre le #Morocco National Day ?? à @expo2020dubai

Pour suivre la cérémonie d’ouverture qui a lieu en ce moment en présence du @ChefGov_ma : https://t.co/d7A8V53yLL #Expo2020 @MarocDubai2020 pic.twitter.com/1Qq190sNdh — Touali Merouane (@MerouaneT) December 26, 2021

La célébration de la Journée nationale constitue l'occasion de mettre en avant les atouts et les attractivités du Maroc, sa culture ancrée dans l'histoire, ainsi que ses nombreuses réalisations accomplies dans les domaines économique, social et scientifique.

L'Expo 2020 Dubaï, dont l'organisation a été reportée l'année dernière en raison de la pandémie du Coronavirus, se tient sur une superficie de 4,38 kilomètres carrés.

L'un des plus grands rassemblements culturels dans le monde, cet événement international est considéré comme un incubateur des idées les plus influentes, stimulant l’échange de nouvelles visions et incitant à trouver des solutions réalistes aux vrais défis mondiaux.

L’exposition universelle Dubaï 2020 est la première du genre à être organisée dans la région Moyen-Orient, Afrique, Asie du Sud.