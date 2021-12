Le prince héritier émirati reçoit Akhannouch et Bourita

Le chef du gouvernement effectue une visite de travail aux Emirats arabes unis. Aziz Akhannouch a été reçu, ce samedi 25 décembre à Abou Dhabi, par le prince héritier, Mohammed Ben Zayed Al Nahyane, rapporte l’agence officielle de presse émiratie.

Le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, a également assisté à la réunion. Les entretiens entre les deux parties ont porté sur les relations bilatérales, la «situation dans la région arabe et un certain nombre de questions régionales et internationales d'intérêt commun», ajoute la même source.

Pour rappel, le chef de l’exécutif Aziz Akhannouch s’est rendu, les 25 et 26 octobre, en Arabie saoudite où il a présidé la délégation marocaine au sommet de l'Initiative verte du Moyen-Orient, organisé à Riyad. En marge de ce conclave écologique, il avait remis un message écrit du roi Mohammed VI au prince héritier Mohamed Ben Salmane.