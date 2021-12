France : Trois fédérations finissent par signer la Charte de l’islam

Après des réserves et plusieurs mois de désaccords entre les différentes instances représentées au sein du Conseil français du culte musulman (CFCM), trois fédérations ont annoncé samedi leur décision de signer la «Charte des principes de l’islam de France», soutenue par le gouvernement et que les trois structures considèrent comme un «compromis perfectible».

Dans un communiqué cité par l’AFP, les fédérations turques du Comité de coordination des musulmans turcs de France (CCMTF), du Millî Görüs et le mouvement Foi et pratique, ont officialisé un «acte solennel», par lequel les signataires invitent «en toute fraternité l’ensemble des fédérations membres du CFCM au rassemblement au sein de cette unique instance qui est et restera [leur] maison commune», en toute conviction.

Les trois fédérations ont indiqué répondre aux propos tenus le 13 décembre par le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin, qui a déclaré la «mort» du CFCM. Dans un premier temps, les instances avaient refusé de signer la Charte réclamée par l’exécutif, qui proscrit «l’ingérence» d’Etats étrangers et soutient la «compatibilité» de l’islam avec la république française, notamment en termes d’égalité hommes-femmes.

Le texte avait créé un tollé et des divergences, après avoir été perçu comme plus restrictif sur les activités culturelles organisées par les organisations religieuses musulmanes, ainsi qu’une remise en question de leurs financements.