Roumanie : Un étudiant maroco-canadien extradé d’Italie pour soupçons de meurtre

Soupçonné de meurtre aggravé sur deux étudiants à Iasi (Roumanie), un ressortissant maroco-canadien a été retrouvé à Rome, d’où la police italienne a supervisé son extradition à la demande des autorités roumaines. Arrivé mercredi 22 décembre à l’aéroport d’Otopeni, l'étudiant en médecine, a été conduit directement pour être interrogé sur les faits qui lui sont reprochés, selon le site d’information Digi24. Le motif du passage à l’acte n’est pas encore connu, mais des sources médiatiques suggèrent une éventuelle vengeance ou des problèmes financiers.

Considéré par la police roumaine comme le principal suspect du double meurtre, le jeune homme âgé de vingt ans aurait attaqué à l’arme blanche, Vanesa Burlacu (23 ans) et son compagnon marocain Youssef Ajniyah (25 ans), alors que les deux étudiants de l’Université de médecine et de pharmacie à Iasi se trouvaient dans une villa, à Ioana.

Leurs corps sans vie auraient été découverts entre les 10 et 11 décembre. Or, le 9 décembre, le mis en cause se serait présenté à un hôpital pour des soins urgents pour une coupure à la main droite. Le mis en cause aurait quitté le pays tout de suite après, mais la Roumanie a émis un mandat d’arrêt international à son encontre. A Rome, il aurait changé d’apparence en se taillant la barbe, en changeant de coupe de cheveux et en portant des lunettes, mais il a été identifié et arrêté le lendemain de l’émission d’un mandat d’arrêt européen.

Le 14 décembre, les services de la Direction générale de la police criminelle italienne ont ainsi interpellé le suspect, livré aux autorités roumaines dans les huit jours. Clamant son innocence, il n’a cependant pas expliqué les raisons de son départ précipité du pays. Selon les premiers éléments de l’enquête, il aurait été le seul parmi les amis de Youssef Ajniyah à être introuvable, alors que la police cherchait à interroger toutes les connaissances du jeune homme.

La justice a d’ores et déjà ordonné de le maintenir en détention provisoire pour au moins 30 jours, le temps que l’enquête suive son cours.