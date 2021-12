Maroc : Le championnat national de cyclisme reporté sine die

La Fédération royale marocaine de cyclisme (FRMC) a annoncé, vendredi, le report à une date ultérieure du championnat national sur routes, initialement prévu les 26 et 27 décembre à Benguerir.

Il s’agit du deuxième report de cette compétition, qui devait un premier temps se dérouler le 10 décembre à Benslimane, avant d'être ajournée en raison de la situation sanitaire au Maroc et dans le monde à cause de la propagation de la Covid-19 et aux variants Delta et Omicron, a indiqué la FRMC dans un communiqué.

Mardi dernier, une réunion de concertation a été organisée avec les autorités administratives et sécuritaires de Benguerir, en présence du président de la Fédération Mohamed Belmahi et des staffs administratif et technique, destinée à l’examen des aspects organisationnels susceptibles de permettre la réussite de cet événement sportif à tous les niveaux.

La réunion avait également pour objectif de définir le parcours de la course et d'évoquer le contrôle des pass sanitaires et de dopage et l’hébergement des participants, selon la même source.

Ce championnat national devait désigner les champions du Maroc dans les différentes catégories d'âge, dames et hommes, en course sur route et contre la montre, ainsi qu’en para-cyclisme.