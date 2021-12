Covid-19 au Maroc : La RAM prolonge sa programmation de vols spéciaux

La Royal air Maroc (RAM) a annoncé, vendredi soir, que ses vols spéciaux continueront à opérer du 1er au 31 janvier 2022, suite au prolongement de la fermeture des frontières et de la suspension des vols internationaux à cause de la propagation de la Covid-19 ainsi que de ses souches variantes. A sens unique, les vols spéciaux sont soumis à une autorisation «au départ du Maroc et à destination de la Belgique, Espagne, France, Italie et la Mauritanie», a annoncé la compagnie aérienne. Cette dernière a appelé ses clients à s’informer sur le site de la RAM, tout en leur rappelant de se conformer aux exigences sanitaires des pays de départ et d’arrivée.

Les autorités marocaines ont décidé, plus tôt ce vendredi, de prolonger la suspension de tous les vols internationaux depuis et vers le Maroc, selon une annonce de l’Office national des aéroports (ONDA). Le 22 novembre dernier, le comité interministériel de suivi de la Covid-19 a annoncé la suspension, à compter du lundi 29 novembre à 23h59, de tous les vols passagers à double sens pour une durée de deux semaines. Cette mesure a été prise après la flambée épidémique en Europe et la propagation rapide du nouveau variant Omicron.