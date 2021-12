Maroc : Un pro-Polisario extradé par l’Espagne condamné à 2 ans de prison ferme

Presque six semaines après son extradition d’Espagne, le tribunal de première instance d’Aïn Sebaa à Casablanca a condamné, ce vendredi, Fayçal Al Bahloul, à deux ans de prison ferme et 1.000 dirhams d’amende.

Ce militant pro-Polisario était poursuivi notamment pour «incitation d’atteinte à la sécurité intérieure de l’Etat, incitation directe et publique à commettre des crimes contre des personnes dépositaires de l’autorité publique, menaces de mort et d’enlèvement, incitation contre l’intégrité territoriale du royaume, incitation à troubler l’ordre public et insulte et diffamation dirigées contre des institutions constitutionnelles».

Pour rappel, la police espagnole avait arrêté Al Bahloul en mars 2021 lors d’une manifestation en faveur du Polisario organisée au Pays basque.

Par le passé, les autorités espagnoles avaient déjà extradé des sympathisants du Polisario réclamés par la justice marocaine. Elles avaient remis en janvier 2019 l’étudiant sahraoui, Houcine Bachir Brahim, accusé d’avoir assassiné Omar Khaleq, alias Izem, lors de violents affrontements ayant opposé, en janvier 2016, des étudiants sahraouis et ceux appartenant à des mouvements amazighs de l’université Cadi Ayyad de Marrakech.