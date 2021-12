Melilla : Vox veut interdire le financement de la culture amazighe

La culture amazighe était au cœur d’un débat houleux au Parlement de Melilla lors de l’examen du budget 2022 de la ville, rapporte un média local. Fidèle à sa ligne politique visant à attaquer tous les symboles composant l’identité de la population autochtone de confession musulmane, Vox a tiré à boulets rouges sur la langue amazighe.

«Il n'est pas nécessaire de défendre la langue amazighe à Melilla car ce n'est pas une langue espagnole. Ce n'est pas reconnu dans la constitution espagnole mais dans la constitution marocaine. Si vous voulez la défendre, défendez-la là-bas», a déclaré le député Javier Da Costa de la formation d’extrême droite. Et d’ajouter sur le même ton qu’«il n'est pas nécessaire d'allouer de l’argent pour la défendre».

Les propos du parlementaire, de l’opposition, ont été rejetés par des députés de la majorité. Coalition pour Melilla (CpM), première force politique au Parlement, a rappelé que «la langue amazighe est inscrite dans le statut de Melilla et qu’elle est parlée par plus de la moitié de la population».

Même son de cloche auprès du Parti socialiste, également de la majorité. «Il y a des personnes de langue maternelle autre que l'espagnol, et plus de la moitié de la population parle l'amazighe. Nous avons un profond respect pour ces identités qui sont différentes et qui coexistent ici», a souligné Elena Fernández Treviño la porte-parole du PSOE.