Maroc : Le CNDH saisit le gouvernement et s’oppose à l'extradition d’Idris Hasan

Le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) a adressé une lettre au chef du gouvernement Aziz Akhannouch, suite à la décision de la Cour de cassation autorisant l’extradition du militant ouïghour Idris Hasan. «Dans une lettre adressée au chef du gouvernement, Mme Amina Bouayach, présidente du Conseil national des droits de l'Homme du Maroc a appelé le gouvernement à ne pas extrader et remettre M. Idris Aishan aux autorités de son pays, conformément à nos obligations en vertu de la Convention des Nations Unies contre la torture», indique le CNDH sur son compte Twitter.

In a letter to the Head of the Government, Ms @AminaBouayach, Chairperson of #Morocco's National #HumanRights Institution, calls on Gov. not to extradite Mr. Idris Aishan to the authorities of his country, in fulfillment of our obligations under the UN Convention against Torture.