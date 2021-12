Maroc : La suspension des vols internationaux prolongée jusqu’au 31 janvier 2022

Les autorités marocaines ont décidé, ce vendredi, de prolonger la suspension de tous les vols passagers de et vers le Maroc. Dans un post sur Facebook, l’Office national des aéroports (ONDA) a ainsi indiqué que la suspension de ces vols est prolongée jusqu’au 31 janvier 2022.

Le 22 novembre dernier, le comité interministériel de suivi du Covid-19 a annoncé la suspension, à compter du lundi 29 novembre à 23h59, de tous les vols passagers depuis et vers le Maroc pour une durée de 2 semaines. Une décision prise en réaction à la flambée épidémique en Europe et la propagation rapide du nouveau variant Omicron du virus du Covid-19, afin notamment de «préserver les acquis réalisés par le Maroc dans la lutte contre la pandémie et protéger la santé des citoyens». Le 10 décembre, les autorités marocaines ont prolongé cette suspension jusqu'au 31 décembre à 23h59.

Le Maroc, qui a autorisé des vols spéciaux de rapatriement des ressortissants étrangers bloqués dans le royaume, a également permis le retour de Marocains bloqués à l’étranger, dans le cadre d’un dispositif qui a pris fin hier, 23 décembre.