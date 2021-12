Maroc : Le gouvernement souhaite changer le statut des hôpitaux Cheikh Zayd et Cheikh Khalifa

La commission de l'enseignement et des affaires culturelle et sociale à la Chambre des conseillers a approuvé à l'unanimité, ce vendredi, deux projets de loi sur les statuts des hôpitaux Cheikh Zayd et Cheikh Khalifa. Les conseillers ont ainsi approuvé le projet de loi n°43.21 modifiant et complétant le Dahir n° 1.93.228 portant création de la Fondation Cheikh Zayed bin Sultan et projet de loi n° 44.21 modifiant et complétant la loi n°12.07 portant création de la Fondation Cheikh Khalifa bin Zayed, indique le ministère de la Santé et de la protection sociale dans un communiqué.

Dans sa présentation des deux projets de loi, Khaled Ait Taleb a indiqué que ces deux institutions sont considérées comme piliers du système national de santé, notamment au vu de la mise en œuvre des chantiers de généralisation de la protection sociale pour toutes les citoyennes et citoyens, à travers la prestation de services médicaux de haut niveau dans diverses disciplines. Il a également évoqué la formation universitaire en sciences de la santé en général, et dans le développement de la recherche scientifique dans le domaine de la médecine, ainsi qu'en coopération avec le ministère, les institutions hospitalières universitaires et les organismes professionnels dans tous les domaines, notamment dans le domaine social.

Le ministre a ajouté qu'étant donné le besoin urgent de revoir le cadre juridique des deux institutions afin qu'elles puissent jouer de manière optimale le rôle qui leur est confié en tant que partie intégrante du système de santé national, les deux projets ont été préparés pour reconsidérer dans les tâches confiées et leur permettant de s'ouvrir sur de nouveaux domaines de la santé. De plus, leur gestion interne et leur gouvernance seront revues de «manière qui envisage la flexibilité dans la gestion et la rapidité dans la prise de décision, en plus de surmonter le problème du schéma limité de la gestion administrative et financière».

Khaled Ait Taleb a précisé que la mise en œuvre des deux projets permettrait aux deux institutions de pratiquer toute activité visant à servir et à renforcer le système national de santé, à atteindre les objectifs des deux institutions, à promouvoir la bonne gouvernance des deux institutions, et remédier aux déséquilibres structurels afin d'atteindre le plus haut degré d'intégration et d'harmonie dans leurs missions et d'accroître leur efficacité.