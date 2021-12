Compact II de Millennium Challenge : Aziz Akhannouch salue les progrès substantiels accomplis

Le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch a salué, jeudi à Rabat, les progrès substantiels accomplis au titre du déploiement des différents projets inscrits dans le cadre du programme de coopération «Compact II», conclu entre le Royaume du Maroc et son homologue américain, représenté par Millennium Challenge Corporation (MMC).

Présidant les travaux de la 12e session du conseil d'orientation stratégique (COS) de l'Agence Millennium Challenge Account-Morocco (MCA-Morocco), il a souligné la nécessité d'accélérer la mise en œuvre des différentes activités programmées dans le cadre du «Compact II», dont le budget s'élève à 450 millions de dollars et qui repose sur deux principaux projets. L’objectif étant de «les parachever dans les délais impartis, notant par la même occasion les impacts très positifs du programme sur les secteurs ciblés, notamment dans le domaine du développement du capital humain».

Un communiqué du MCA-Morocco, relayé par la MAP, a ajouté que la directrice résidente adjointe de MCC au Maroc, Carrie Monahan s’est félicitée du travail remarquable accompli par les équipes de l’Agence MCA-Morocco et de MCC et les parties prenantes et de leur engagement.

La directrice générale de l’Agence MCA-Morocco, Malika Laasri a également a salué les réalisations notables accomplies au titre du déploiement des différents projets, notamment au volet de la réalisation des travaux d’infrastructures, avec l’achèvement de la réhabilitation de 33 établissements de l’enseignement secondaire dans la Région Tanger-Tétouan-Al Hoceïma, ainsi que l’avancement soutenu des travaux de réhabilitation de 55 autres lycées collégiaux et qualifiants dans les Régions Fès-Meknès et Marrakech-Safi, entre autres.