Langue hébraïque : Hommage à Marrakech au spécialiste Moulay Mamoun El Mrini

Un vibrant hommage a été rendu, jeudi à Marrakech, à Moulay Mamoun El Mrini, chercheur-spécialiste de la langue hébraïque et de la religion judaïque dans le cadre du 1er congrès sur les langues du discours religieux à l’occasion de la publication de son ouvrage «Les illuminés» du linguiste Abulwaleed Marwan Ibn Jannah de Cordoue. Lors de cet hommage, les témoignages se sont succédé pour mettre en relief l’engagement social et le parcours prolifique de cet intellectuel marocain d’exception, qui a enrichi la scène scientifique nationale d’œuvres portant sur la linguistique, la recherche sur les religions, le patrimoine et la civilisation.

Moulay Mamoun El Mrini, actuellement enseignant à l’Ecole des sciences islamiques de la mosquée Hassan II à Casablanca, a enseigné la langue hébraïque et la religion judaïque dans les universités Mohammed V de Rabat, Hassan II de Casablanca, Al Qarawiyine de Fès et Cadi Ayyad de Marrakech. Chercheur concerné par le patrimoine culturel, civilisationnel et historique de la cité Ocre, il a obtenu une licence en langue arabe de l’université Mohammed V de Rabat avant de peaufiner ses études en France où il décroche une licence en langue hébraïque de l’Institut national des langues et civilisations orientales (INALCO-Paris 5) et un Diplôme des études supérieurs (DES) dans les langues et les civilisations orientales anciennes de la Sorbonne université.

Grande figure de la recherche au Maroc, il est titulaire d’un doctorat de troisième cycle, spécialité linguistique, obtenu de la Faculté des lettres et des sciences humaines de Ain Chock (Casablanca), ainsi qu’un doctorat d’Etat obtenu de la même faculté, sur «Les illuminés» du linguiste Abulwaleed Marwan Ibn Jannah de Cordoue.

Moulay Mamoun El Mrini est également très actif dans le domaine associatif puisqu’il est membre fondateur de l’Association marocaine des études orientales, du Forum de Guéliz, et de l’Association marocaine des études lexicographiques. Dans le domaine social, il est membre fondateur de l’association Ennakhil à Marrakech.