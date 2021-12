Les Marocains à l’étranger dénoncent le naufrage de l’opération de remboursement des billets de bateau

Juillet, septembre, octobre, novembre, décembre et l'année 2021 touche à sa fin… Nombre de Marocains résidant à l'étranger (MRE) ont attendu le traitement de leurs demandes de remboursement, dans le cadre de l’offre spéciale annoncée l’été dernier pour leur permettre de passer les vacances d’été au pays, après les fermetures de frontières liée à la Covid-19 en 2020 et 2021. Mais les promesses de remboursements semblent s’éloigner. Pourtant, la plateforme consacrée à l’introduction et au suivi de l’opération notifie à la majorité des bénéficiaires que leurs montants sont générés et récupérables, soit au guichet de Barid Cash, soit par versement direct sur le compte bancaire.

En août, beaucoup de MRE avaient déjà confié à Yabiladi leur désarroi face à la lenteur du processus. Quatre mois plus tard, des élections générales et un changement de gouvernement entre temps, ils se demandent si le processus n’est tout simplement pas à l’arrêt. Plusieurs dizaines de témoignages reçus par Yabiladi depuis indiquent en effet que le procédé est tortueux, les laissant dans l’incompréhension. Sur les réseaux sociaux ou les applications de messagerie instantanée, les MRE dans la même situation seraient «plusieurs centaines, voire des milliers», selon ceux contactés par notre rédaction.

Désabusés, certains ont tenté de joindre directement le département en charge du déroulement de l’opération, qui est la direction de la marine marchande au sein du ministère de l’Equipement, du transport et de la logistique. D’autres encore ont soumis des requêtes sur la plateforme chikaya.ma, sans que le processus n’aboutisse et permette de trouver des éléments de réponse. Consultées par Yabiladi, les requêtes de nombreux MRE indiquent en effet que leurs remboursements sont bien passées, à en croire la plateforme de suivi, mais ils n’arrivent ni à récupérer le montant ni à savoir ce qui en est advenu. Pour retirer les sommes prévues, en cas de versement de mandat via les services de Barid Bank et Barid Cash, les concernés doivent faire acte de présence, ce qui est difficilement envisageable pour la plupart des familles déjà rentrée dans leurs pays de résidence.

En cas de remboursement sur les billets des passagers enfants, il n’existe cependant pas de deuxième option, d’autant que les dossiers de demande de remboursements sont introduits individuellement. Jamal, MRE installé en France, fait partie de plusieurs dizaines de témoignages recueillis par Yabiladi ces dernières semaines. Il confie avoir versé 2 700 euros pour le voyage de sa petite famille, constituée de trois enfants. «Je suis père de famille et j’ai un compte bancaire au Maroc. Afin de bénéficier du remboursement, j’ai dû introduire séparément mon dossier, celui de mon épouse et celui de chacun des enfants, pour qui la seule possibilité est de passer par Barid Cash», explique-t-il, témoignant de la complexité de la procédure.

Des absences de mandats et des interrogations sur le budget de l’opération

Contraint de quitter le Maroc sans que le processus n’aboutisse afin de rejoindre son travail, Jamal raconte avoir eu recours à une procuration pour que l’un de ses proches récupères les sommes censées être générées. «Une fois à l’agence, il a essuyé un refus catégorique et il lui a été expressément dit que si les parents des enfants bénéficiaires ne sont pas là, le mandat ne serait confié à personne, même avec une procuration», regrette-t-il.

Dans un premier temps, l’administration en charge de mettre en œuvre les remboursements a tenté de rassurer. «Dès que les demandes sont finalisées, les voyageurs éligibles doivent attendre leur remboursement qui se fait dans tous les cas», nous avait précisé une source, contactée en août dernier. Jointe à plusieurs reprises et sur plusieurs semaines par Yabiladi, la direction de la marine marchande observe désormais le silence. Jamal confie avoir contacté l’un des membres de son personnel, devenu depuis injoignable. «Il m’a sous-entendu que les mandats revenaient au bout d’un mois à la Direction s’il ne sont pas récupérés, mais le problème est qu’ils seraient revenus sous forme d’enveloppe globale», selon le MRE, sans pouvoir déterminer qui a été remboursé.

Amine, un autre père de famille qui n’a pu toucher les remboursements pour son billet et celui de sa fille, est du même avis. «Nous étions plusieurs à avoir pu réinvestir nos remboursement dans le pays. C’était une raison de plus pour que le gouvernement tienne ses engagements de mettre en œuvre l’initiative, car son autre aspect était d’ouvrir la possibilité pour qu’on envisage des voyages supplémentaires sur la même année, même pour ceux qui ne voyageaient pas à d’autres périodes en dehors de l’été», nous confie-t-il.

Une déception sur un engagement non tenu

Plus grave encore, certains dossiers seraient même introuvables sur la plateforme de remboursement, bien qu’ils aient été introduits dans les délais. C’est le cas pour Nabil, MRE installé en France et qui a assuré à Yabiladi avoir fourni les pièces nécessaires, introduit notamment le dossier de sa fille «une vingtaine de fois, sans en retrouver la trace». «Face à cela, nous n’avons aucun répondant, ni par téléphone ni par mail, puisque même l’adresse de courrier du ministère de tutelle nous renvoyais une notification de saturation», a-t-il regretté.

Mère de famille, Latifa a pour sa part versé 2 500 euros, et dit avoir «fourni tous les justificatifs demandés, sans pouvoir récupérer les mandats postaux». Elle estime que vu la récurrence de ce blocage qui obéit au même schéma pour les différents cas, «ce n’est pas un problème de complétude de dossier, d’autant qu’il y a eu quelques rares voyageurs qui ont eu leurs virements bancaires».

Marocain résidant à Namur, en Belgique, Abdellah a pour sa part versé un total de 2 900 euros. Remboursé justement sur son billet par compte bancaire, il n’a pas encore touché le reste pour le dossier de son épouse et de ses deux enfants. «La notification sur la plateforme de remboursement indique que l’argent est généré, mais il serait alors reparti sans notification et nous n'avons eu aucun retour de notre plainte sur chikaya.ma», nous déclare-t-il, consterné et déçu à la fois.

«Nous nous sentons trahis, car le gouvernement a promis quelque chose dont il est en charge d’assurer le bon déroulement, cela n’a pas été fait et on ne nous a même pas donné d’explications. Nous ne nous sommes sentis considérés à aucun moment, alors que nous étions ravis de l’annonce au début. Il fallait tenir cet engagement ou nous donner des explications, dans le cas échéant», a confié pour sa part Jamila, également mère de famille qui a voyagé en été avec son mari et ses deux enfants, pour le prix de 1 860 euros.

«Nous avons été étonnés nous aussi du refus de la procuration que nous avions en bonne et due forme afin de retirer nos mandats postaux pour les billets des enfants, sachant que le voyage nous a coûté plus cher cette année puisque la liaison habituelle que nous empruntions via l’Espagne comme chaque été n’était pas ouverte. Le total des billets pour mon cas était remboursable à 50%.» Jamila, MRE

A Lille, Saadia, mère de trois enfants, dit avoir même versé 3 800 euros pour ce voyage tant attendu. Le cas se présente et se répète pour la grande partie des MRE ayant témoigné auprès de Yabiladi, y compris des voyageurs ayant versé 3 000 euros et plus, sans pouvoir en récupérer la marge remboursable. «Nous avons introduit une demande pour chacun des enfants, une pour moi et une pour mon mari, comme cela nous a été demandé. Depuis septembre, nous sommes restés dans le flou et nous avons perdu espoir. C’est devenu un réel parcours du combattant pour trouver au moins une information et certains concitoyens dans notre cas ont jeté l’éponge», regrette Saadia.

Président de l’Association franco-marocaine de la Mayenne-Laval, Youssef Aklibous a choisi de témoigner avec sa casquette associative. «Nous n’avons reçu ni code d’accès afin de faciliter le passage des versements, ni mail d’information nous indiquant notamment que les frais versés via Barid Cash auraient une durée de vie limitée, ni des explications sur l’ensemble de ce cafouillage», s’est-il indigné.

«Ce genre de choses porte un coup au rapport de confiance entre les MRE et l’administration du pays. Ce scandale ne fait que s’ajouter à l’épisode d’Intershipping durant la période estivale. Ce grand blocage qui suscite de nombreuses interrogations, notamment sur la raison pour laquelle quelques remboursements sont passés via compte bancaire mais pas les mandats postaux.» Youssef Aklibous

En réponse à une question à ce sujet lors du point de presse du 25 novembre dernier, le porte-parole du nouveau gouvernement, Mustapha Baitas, a souligné que cette initiative entrait dans le cadre d’un chantier royal, puisque des instructions ont été données à l’exécutif précédent de veiller au déroulement de l’opération. Malgré la période électorale d’août-septembre dernier puis le changement à la tête du gouvernement, «le principe de continuité du service public doit garantir la pérennité de ce processus jusqu’à ce qu’il touche à sa fin», a affirmé le ministre.

Un mois plus tard, les départements de l’Equipement, du transport, celui de l’Economie et des finances n’ont communiqué ni sur le bilan de l’opération, ni sur les moyens pour débloquer les nombreux dossiers en rade.