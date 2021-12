Iles Canaries : Le Mouvement sahraoui pour la paix chasse sur les terres du Polisario

Le Polisario a organisé, les 10 et 11 décembre, la 45e édition de la «Conférence européenne de solidarité et de soutien au peuple sahraoui (EUCOCO)». Dans la foulée, une délégation du Mouvement sahraoui pour la paix (MSP), conduite par son secrétaire général, Hach Ahmed Baricalla, s’est rendue dans l’archipel, avec l’objectif de défendre ses positions auprès des acteurs politiques locaux. La mission a eu notamment des entretiens avec le maire de Las Palmas, le socialiste, Augusto Hidalgo, des universitaires et rencontré la presse.

Justement dans une interview accordée au quotidien La Provincia, publiée ce jeudi 23 décembre, Hach Ahmed affirme que le MSP est «disposé à entrer dans un dialogue direct avec le Maroc en vue de parvenir à une solution qui ouvre les portes du futur aux Sahraouis».

Le Polisario bénéficie d’un large soutien dans les Iles Canaries. Quasiment toutes les forces politiques, de gauche comme de droite, appuient ses revendications. Parallèlement à la tenue de la 45e édition de l’EUCOCO, le gouvernement de l’archipel, dirigé par le socialiste Angel Victor Torres a offert le 11 décembre 640.100 euros au profit de l’ «Association canarienne d’amitié avec le peuple sahraoui».



Depuis sa création, en avril 2020, le Mouvement sahraoui pour la paix conteste la «légitimité» du Front Polisario à représenter les Sahraouis et tente de s’affirmer comme une alternative.