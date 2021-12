Espagne : Othman Ktiri, l’homme d’affaire d’origine marocaine qui tient tête à la crise sanitaire

Agronome de formation né au Maroc, l’homme d’affaire franco-marocain Othman Ktiri, président directeur général de la société automobile Ok Mobility basée à Majorque, a clôturé l’année en beauté avec ses salariés, après que l’entreprise a enregistré un chiffre d’affaires de 294 millions d’euros en 2020. Réuni récemment avec une importante partie son équipe dans un cocktail au stade du Real Majorque, club de football dont il fait partie des sponsors, il a partagé un total d’un million d’euros, soit près de 2 000 euros en moyenne par salarié, selon l’ancienneté.

Les membres basés à l’étranger ont pu suivre l’événement en ligne, où l’entrepreneur a remercié son staff pour son «engagement, dévouement et surtout fidélité». Faisant le bilan périodique devant ses salariés, Othman Ktiri, 41 ans, a plutôt parlé d’une année «historique» pour sa société, évoquant ainsi l’exploit économique de l’entreprise malgré le contexte mondial de la crise sanitaire. L’occasion a été pour les médias espagnols de revenir sur l’histoire du succès de l’entrepreneur qui a commencé comme agent concessionnaire.

En 2005, Othman Ktiri décide de lancer sa propre entreprise de distribution automobile, Logic Auto, qui a évolué pour devenir aujourd’hui Ok Mobility. C’est désormais une multinationale de vente et location de véhicules constituée de plus de 450 employés et implantée dans sept pays. Avec la crise sanitaire liée à la Covid-19, le secteur a pris un coup, mais certains entrepreneurs ont su tirer leur épingle du jeu.