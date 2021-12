Covid-19 au Maroc : Les examens universitaires seront tenus à distance

Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique a adressé, ce jeudi, une correspondance aux responsables des universités, leur demandant d'organiser les examens à distance. Dans la lettre, consultée par Yabiladi, Abdellatif Miraoui les a également invités à tenir à distance toutes les réunions, rencontres, séminaires et manifestations scientifiques et culturelles.

La correspondance précise que cette décision intervient «au vu des évolutions épidémiologiques que le Maroc connait, notamment l'enregistrement des cas confirmés du nouveau variant Omicron, ce qui appelle pour plus de vigilance et de respect des mesures de prévention et de précaution décidées par les autorités compétentes pour contenir la propagation du virus».

Le ministre y indique aussi que ces mesures sont décidées «dans le but d'assurer la sécurité sanitaire des différents acteurs des universités et des établissements d'enseignement supérieur, y compris les étudiants, les professeurs, les chercheurs, et les cadres administratifs et techniques». Le ministre a ainsi appelé les présidents d'université à élever le niveau de vigilance face à l'épidémie, et d'adhérer à la plus grande rigueur quant aux mesures préventives de protection individuelle et collective contenues dans le protocole sanitaire au sein des universités et des établissements d'enseignement supérieur.