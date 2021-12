Covid-19 : Le difficile déconfinement des Marocains rapatriés

Confinés depuis vendredi dernier à l’hôtel Kenzi Basma de Casablanca, le groupe des 175 Marocains rapatriés de Turquie ce jour-là ont difficilement quitté l’établissement aujourd’hui, après avoir manifesté dans le hall de l’hôtel, en présence des forces de police dépêchées à l’extérieur.

«Nous avons passé cinq tests PCR depuis notre arrivée. Les cas positifs sont à chaque fois transférés depuis l’hôtel pour recevoir les soins nécessaires et un autre test est réalisé aux autres rapatriés deux jours plus tard. Nous ne savons pas pourquoi nous resterions un jour de plus alors qu’on est négatifs et qu’on risque de plus en plus d’être infectés au vu des conditions où se passe le confinement à l’hôtel», a confié à Yabiladi un des rapatriés, s’inquiétant qu’un «nouveau cluster pourrait se constituer».

Dans l’attente et l’incompréhension, les confinés de l’hôtel se sont rassemblés dans le hall, avant que la colère ne se transforme en manifestation. Les rapatriés testés négatifs ce matin ont réclamés de pouvoir quitter l’établissement, indiquant être prêts à continuer un confinement à domicile. Ils ont trouvé finalement un dénouement pour sortir sans conditions, mais sans savoir si c’est le cas pour les rapatriés confinés dans d’autres hôtels.