CAN 2022 : Halilhodzic présente sa liste dans un contexte marqué par des «incertitudes»

Le sélectionneur de l’Equipe nationale A, Vahid Halilhodzic a présenté, ce jeudi, sa liste pour les joueurs retenus pour disputer la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), prévue le mois prochain au Cameroun. Lors d’une conférence de presse tenue à Rabat, l’entraîneur des Lions de l’Atlas a décrit une «compétition très importante pour le Maroc».

«Les supporters et toute la population du Maroc attend beaucoup de choses de cette équipe et moi aussi. Lorsque je suis arrivé il y a 28 ou 29 mois, j’ai émis un projet avec différentes phases de travail. On est actuellement à la troisième. Pendant 2 ans et quelques mois, on a reconstruit et formé cette équipe», a-t-il confié, évoquant des obstacles et quelques défis de préparations. «En regardant notre résultat jusque-là, avec 22 buts marqués et un but encaissé, c’est un résultat appréciable qui donne un peu espoir pour cette période», a-t-il reconnu.

«Je sais que tout le monde attend qu’on parle de notre ambition. J’ai eu des discussions avec mes joueurs, je peux dire qu’ils sont déterminés et ambitieux pour faire quelque chose tout comme moi. L’équipe a beaucoup de qualité, très jeune et va vraisemblablement donner de bons résultats. On va au Cameroun pour faire quelque chose et aller jusqu’au bout. On va faire tout pour faire plaisir aux supporters.» Vahid Halilhodzic

La crise sanitaire, Omicron et les «comportements» de certains entraîneurs

Le sélectionneur national est revenu aussi sur les défis de cette participation, dont le spectre du variant Omicron (Covid-19). Il a annoncé avoir reçu un SMS à 21H30 d’un joueur marocain atteint du Covid-19. Plus tard, lors de la présentation de la liste, Vahid Halilhodzic a révélé qu’il s’agit du milieu de terrain Imran Louza. L’entraineur a insisté sur «l’effet psychologique de la crise sanitaire sur les joueurs», décrivant une «situation complexe avec le nouveau variant du Covid-19». «J’ai abordé la question avec le staff médical. On a un travail pendant un mois», a-t-il assuré.

Quant aux préparatifs, l’entraîneur des Lions a rappelé avoir posé quatre scénarios. «J’aurai préféré aller dans un endroit pour s’acclimater puisqu’il faut 8 à 10 jours, notamment pour la chaleur et l’humidité, surtout que la plupart des joueurs arrivent de l’Europe où il fait froid. Malheureusement, c’est un peu plus compliqué. Aujourd’hui je ne peux pas dire ce qu’on va faire», a-t-il lâché.

Vahid Halilhodzic s’est également dit «déçu» du comportement de certains entraineurs (notamment en Europe) «qui font tout pour empêcher leurs joueurs de venir jouer pour leurs propres pays». «C’est regrettable mais il faut faire avec», a-t-il ajouté avant de révéler que la liste des joueurs retenus a été limitée à 22 joueurs et trois gardiens et qui partiront «à partir du 5 ou 6 janvier au Cameroun».

«Pendant cette période, il y aura peut-être des imprévues comme des blessures. Le nombre réduit est pour favoriser un travail de qualité. On a finalement jusqu’au 30 décembre pour trancher. Vous serez au courant de tout changement. Mais s’il y a changement, cela concernera le milieu de terrain et l’attaque.» Vahid Halilhodzic

Deux nouveaux joueurs appelés sur une liste de 22+3

Ainsi, les gardiens retenus sont Yassine Bounou (Séville FC), Anas Zniti (Raja Casablanca) et Monir Mohand Mohamedi El Kajoui (Hatayspor). Quatre arrières latéraux ont été retenus, il s'agit d'Achraf Hakimi (PSG), Sofiane Alakouch (FC Metz), Souffian El Karouani (NEC Nijmegen) et Adam Massina (Watford).

Pour les défenseurs, il s'agit de Soufiane Chakla (Villareal), Samy Mmaee (Ferencváros TC), Ghanem Saïss (Wolverhampton) et Nayef Aguerd (Stade Rennais). Les milieux de terrain sont Aymane Barkok (Frankfort), Soufiane Amrabat (Fiorentina), Fayçal Fajr (Sivasspor), Azzedine Ounahi (Angers SCO), Ilias Chair (Quenns Park Rangers), Imran Louza (Watford) et Selim Amallah (Standard de Liège).

Enfin, pour les attaquants, ont été retenus Munir Haddadi (FC Séville), Zakaria Aboukhlal (AZ Alkmaar), Abdessamad Ezzalzouli (FC Barcelone), Soufiane Boufal (Angers SCO), Ryan Mmaee (Ferencvárosi TC), Youssef En-Nesyri (FC Séville) et Ayoub El Kaabi (Hatayspor).

Vahid Halilhodzic a rappelé que deux nouveaux noms figurent sur cette liste. «Pour Azzedine Ounahi, on l’a suivi pendant quelque temps. C’est un bon joueur. Il n’est peut-être pas encore prêt physiquement mais il a pas mal de qualités techniques et peut apporter beaucoup de concurrence dans l’équipe», a-t-il déclaré. «J’attends beaucoup de lui. Il est ravi de venir. On verra comment il va s’adapter», a-t-il ajouté.

Quant à Abdessamad Ezzalzouli, la pépite marocaine du Barça, le sélectionneur national a confié qu’il a déjà parlé avec lui. «Il dit que c’est très encourageant pour lui de porter le maillot national du Maroc. On doit encore parler avec son entraîneur mais c’est un garçon qui a plein de qualités», assure-t-il. Reconnaissant qu’il n’est «ni Messi ni Mbappé», Vahid Halilhodzic a estimé qu’il faut rester «patient» avec Abdessamad Ezzalzouli. «Il est encore jeune, 20 ans. On verra aussi comment il va s’adapter mais il peut être complémentaire à d’autres attaquants sur les côtés et je suis impatient de voir ce qu’il va nous apporter», conclut-il.