Supercoupe d'Afrique : Le Raja de Casablanca s'incline devant Al Ahly d'Egypte

Le club égyptien d'Al Ahly a remporté la Supercoupe d'Afrique, en battant le Raja de Casablanca aux tirs au buts 6 à 5 (temps réglementaire 1-1), mercredi au stade Ahmed Ben Ali à Doha. Le Raja a ouvert le score en première période grâce à Hamid Ahadad (13e), avant qu'Al Ahly ne marque le but de l'égalisation à la 90e minute par l’intermédiaire de Mohamed Taher. La séance fatidique des tirs au but a souri au club cairote (6-5) qui décroche son huitième trophée.

Al Ahly détient le record du plus grand nombre de titres de Supercoupe de la CAF, après avoir remporté huit des neuf finales qu'il a disputées (2002, 2006, 2007, 2009, 2013, 2014, 2020 et 2021). Lors de la dernière édition de cette coupe, Al Ahly avait alors battu la RS Berkane 2-0 à Doha.

Le Raja, pour sa part, participe pour la quatrième fois à la Super Coupe de la CAF, l'ayant remporté deux fois auparavant, en 2000 et en 2019 lorsque les Rajaouis avaient dominé l'Espérance de Tunis 2-1, à Doha également.

Lors de leurs six précédentes confrontations, le Raja s’était imposé à deux reprises, contre trois nuls et une défaite. La première rencontre entre le Raja et Al Ahly remonte à 1999. Le match aller a été remporté par le Raja (1-0), alors le match retour s’est soldé par un nul (1-1).

En 2002, en phase de groupe, le Raja s’était imposé à Casablanca (1-0), alors que les deux clubs ont fait match nul au retour (3-3).

Trois ans plus tard, toujours en phase de groupe, le club égyptien l’a emporté 2-0 à l’aller, alors qu’en match retour, les deux clubs n’ont pas pu se départager (1-1).