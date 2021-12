Covid-19 au Maroc : Aziz Akhannouch annule les fêtes de fin d’année à Courchevel

Cette année, les milliardaires boudent la station de ski de Courchevel. Redoutant la propagation rapide du variant Omicron, sa richissime clientèle, étrangère à 70%, a annulé ses réservations, rapporte l'AFP.

C'est le cas pour l'hôtel 5 étoiles Annapurna, un haut lieu de la station huppée. Les annulations pleuvent depuis une dizaine de jours. L’une d’elle porte la signature du chef du gouvernement marocain, rapporte l'agence de presse française.

«Le coup le plus dur est venu du Maroc : le Premier ministre Aziz Akhannouch, milliardaire et habitué de l'hôtel, a dû annuler son séjour après la décision de son pays de fermer ses frontières pour limiter la propagation du virus. Il avait réservé 17 chambres et suites pour son entourage, sur les 72 que compte l'établissement», écrit la publication.