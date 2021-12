Maroc - Etats-Unis - Israël : Blinken, Bourita et Lapid commémorent la Déclaration conjointe

Ce mercredi, Antony Blinken, Nasser Bourita et Yaïr Lapid ont commémoré, par visioconférence, le premier anniversaire de la Déclaration conjointe, signée le 22 décembre 2020 à Rabat, entre le Maroc, Israël et les Etats-Unis. Une cérémonie conduite par le chargé d’affaires à l’ambassade américaine à Rabat, David Green.

Le secrétaire au Département d’Etat qui n’était pas présent à la commémoration, a tenu, dans une vidéo, à «féliciter les peuples israélien et marocain pour le premier anniversaire de la normalisation des relations». «Il s’agit d’une grande réalisation» qui «annonce l’entrée dans une nouvelle ère de paix, de stabilité, d’opportunités et d’entente», a-t-il déclaré.

We congratulate Israel and Morocco on the first anniversary of normalization of relations. This is an achievement that has deepened ties, partnerships, and avenues to pursue shared goals. It is also a positive step for the region as we aim to widen the circle of peace. pic.twitter.com/CTONQenDBP