Maroc : Troisième campus 1337 près de Tétouan

Le troisième campus 1337 Med, ouvrira ses portes en janvier 2022, dans la zone d’activité de Tétouan Shore, près de Cabo Negro. D’une superficie de 2 000m², il abritera trois cluster, équipés de 210 iMAC de dernière génération ainsi que des espaces détente et de rencontre, a rapporté un communiqué.

«Implanté au cœur d’un écosystème industriel à forts enjeux de transformation digitale, l’école 1337 ambitionne de former à terme près de 650 nouveaux étudiants au sein du nouveau campus», informe l'Ecole 1337. «Fort du succès des deux campus de l’Ecole 1337 situés à Khouribga et Benguerir ouverts respectivement en 2018 et 2019, le Groupe Tanger Med porte, à travers sa Fondation, la création d’un troisième campus en partenariat avec l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) et l’école 42», a ajouté la même source.

Les différents espaces ont été aménagés dans le respect de l’ADN des campus de Khouribga et Ben Guérir, incluant des espaces collaboratifs, modulables, imprégnés de la culture geek en plus de 12 000 m² d’infrastructures sportives. Il y aura deux espaces détentes d’une superficie de 300 m² équipés de tables de billard, de ping pong et de consoles de jeux sont également mis à disposition des étudiants.

«Le Meet-up, lieu de rencontre et d’échange par excellence, permettra aux étudiants et invités de l’école de se retrouver, d’échanger et débattre autour de sujets innovants, à portée technologique avec les professionnels du secteur». D’une capacité de 100 places, l’espace est modulable, doté d’une régie équipée.

La même source rappelle que Tanger Med, «avec le support technique et pédagogique de l’Université Mohammed VI Polytechnique déploie dans la Région une formation en développement informatique totalement gratuite, accessible à tous, sans prérequis de diplôme ou de connaissances en informatique, ouverte 24h/24h et 7j/7j».

La pédagogie 42 est basée sur l’apprentissage entre pairs et l’intelligence collective, la progression semblable à celle d’un jeu vidéo avec l’accès à des niveaux supérieurs à chaque compétence acquise et le décloisonnement temporel, de manière à ce que chaque élève avance à son rythme. Par ailleurs, Tanger Med versera des bourses de vie aux étudiants pour leur frais d’hébergement.