Maroc : La SNRT célèbre la musique Gnaoua

Le 25 décembre à partir de 21h30, la chaîne de télévision Al Aoula donne rendez-vous à ses téléspectateurs avec une soirée spéciale Gnaoua, dans un format inédit qui connaîtra la participation de plus 100 artistes pour célébrer ce patrimoine immatériel et culturel de l’UNESCO.

Dans un communiqué parvenu à Yabiladi, la Société nationale de la télévision et de la radiodiffusion a rappelé en effet que le 12 décembre 2019, la musique Gnaoua a été reconnue en tant que patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO. «Permettant de valoriser et de mettre la lumière sur la culture Gnaoua, cette distinction aurait dû être fêtée en grande pompe», mais «la crise sanitaire en a décidé autrement». L’évènement pourra enfin être célébré en partenariat avec l’association Yerma Gnaoua, illustrant le rôle du pôle public de la télévision dans «la promotion et la sauvegarde de notre identité riche et plurielle».

Ainsi, «pas moins de 113 artistes dont 71 Maalems venus des quatre coins du Maroc, illumineront cette soirée qui s’étalera sur deux heures» et qui promet d’être «un grand moment d’enchantement et de partage», enregistré sur la place mythique d’El Menzeh, au cœur de la vieille ville d’Essaouira.

Cette fête populaire se déroulera en quatre temps, selon tradition de la lila gnaouie : Al Adda préambule de la soirée, Oulad Bambara ou premières incantations, Nougcha qui marque l’entrée des crotales puis Leftouh considéré comme de la musicothérapie, a ajouté le communiqué.

Pour ce faire, «un scénographie soigneusement étudiée reprendra par ailleurs tous les codes de cette culture ancestrale», en plus de chants mystiques à la gloire de Dieu et du prophète Mohammed, ainsi que des invocations et aux danses, dans une immersion totale dans cet univers.