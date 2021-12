Maroc : Des fossiles d’auroch et de rhinocéros pour comprendre la naissance du Sahara

Les fossiles d'un auroch (Bos primigenius) et d'un rhinocéros blanc (Ceratotherium simum), ayant vécu il y a des dizaines de milliers d’années au Maroc ont permis à des chercheurs de comprendre comment le Sahara nord-africain s'est désertifié. La découverte des fossiles, datant de 57 000 à 100 000 ans, a eu lieu dans le gisement de l'Oued el Haï, situé au Sud-Est de Jerada, dans l’Oriental.

Grâce à ces fossiles, les chercheurs pensent mieux comprendre les changements climatiques qui ont fait que l'Afrique du Nord se situe dans l’écozone paléarctique. Celle-ci est l'une des huit écozones qui divisent la surface de la Terre et correspond essentiellement aux écorégions terrestres de l'Europe, de l'Afrique du Nord (jusqu'au Sahel septentrional), des deux-tiers nord de l'Asie et du Moyen-Orient. Les chercheurs se demandaient justement pourquoi l’Afrique du Nord n’est pas plutôt placé dans la région afrotropicale, comme on pouvait s'y attendre.

«La plupart des biogéographes considéraient le Maghreb comme faisant partie de l’écozone paléarctique, même si c'est relativement récemment que la proportion d'espèces paléarctiques y a augmenté. Comment et quand exactement ces changements biogéographiques se sont produits ne sont pas connus, mais ils sont probablement le résultat de l'aridification croissante du Sahara et de la baisse des températures mondiales», explique l’étude, relayée notamment par l’agence Europa Press.

Une période «d'influence paléarctique croissante»

Les résultats de l’étude, élaborée par une équipe internationale à laquelle participent plusieurs chercheurs marocains et espagnols, ont été publiés dans la revue Historical Biology. Elle indique que «les fossiles de Bos primigenius et Ceratotherium simum d'une nouvelle localité fossilifère découverte à l'Oued el Haï (au Maroc) contribuent à notre compréhension de certains de ces processus biogéographiques et de leur chronologie».

Ceratotherium simum trouvé à Oued el Haï. / Ph. Jan van der Made

Les fossiles de certains métacarpiens et d'une partie du crâne de l'ancêtre du rhinocéros blanc actuel (Ceratotherium simum) ont permis de dater assez précisément l'époque où cette espèce occupait l'habitat de Ceratotherium mauritanicum, d'une plus grande antiquité, qui était aussi moins robuste. «Il est curieux de savoir comment 'C. simum' est passé du sud du Sahara à l'expansion vers le nord et a occupé l'espace de 'C. mauritanicum' à une époque d'influence paléarctique croissante», confie à Europa Press le chercheur Jan van der Made, du Musée national des sciences naturelles de Madrid.

«Cela s'est produit dans l'une des deux périodes avec un climat plus humide, entre 85 000 et 80 000 ou entre 105 000 et 100 000 ans, et c'était possible parce que la région du Sahara avait une végétation adéquate pendant ces périodes pour que 'C. simum' puisse y vivre et étendre sa distribution au Maghreb.» Van der Made

Reconstituer à quoi ressemblaient les animaux et les plantes dans le passé

«Le même changement évolutif du Bos primigenius en Europe et au Maghreb suggère que le flux de gènes est l'explication la plus probable, bien que l'évolution parallèle soit également possible. Oued el Haï possède la plus ancienne mention bien documentée de C. simum au Maghreb. La dispersion de cette espèce en Afrique du Nord, où elle a remplacé C. Mauritanicum, peut avoir eu lieu pendant une "Période du Sahara vert" entre 80-85 ou 100-105 ka, alors que le Maghreb avait déjà acquis un caractère paléarctique», notent les rédacteurs de l’étude.

L'augmentation de la faune paléarctique est le résultat de la baisse des températures globales et de l'isolement provoqué par le Sahara. Ce désert, l'un des plus grands de la planète, a commencé à se former il y a des millions d'années dans un processus soumis aux fluctuations des mêmes cycles climatiques qui ont provoqué les périodes glaciaires en Europe, rappelle la même source.

Au fur et à mesure que des fossiles sont découverts sur différents sites, les paléontologues reconstituent à quoi ressemblaient les animaux et les plantes dans le passé. Grâce à la datation de ces fossiles, il est également possible de savoir quel était le climat à une certaine époque.



«La proportion d'espèces paléarctiques que nous avons découvertes dans les gisements nord-africains augmente dans les gisements plus récents, ce qui confirme la thèse générale. Ces découvertes permettent aussi de savoir comment s'est produit le désert du Sahara, car cela ne s'est pas fait en un seul jour», commente Jan van der Made.

Ce projet de recherche se déroulant au Maroc est financé par la Fondation Palarq, le ministère marocain de la Jeunesse, de la culture et de la communication, le ministère espagnol de la Science et de l'innovation, le programme María de Maeztu, et la Generalitat de Catalunya, entre autres.