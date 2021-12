Le Maroc réagit aux «annonces positives» faites par le nouveau gouvernement allemand

Le Maroc a réagi, ce mercredi, au communiqué du ministère allemand des Affaires étrangères, qui avait salué «le lien important»» que joue le royaume entre «le Nord et le Sud à la fois politiquement, culturellement et économiquement». «Le Royaume du Maroc apprécie les annonces positives et les positions constructives faites récemment par le nouveau gouvernement fédéral d’Allemagne», indique un communiqué de la diplomatie marocaine parvenu à notre rédaction.

«Ces annonces permettent d’envisager une relance de la coopération bilatérale et le retour à la normale du travail des représentations diplomatiques des deux pays à Rabat et à Berlin», poursuit le ministère marocain, qui affirme que «Le Royaume du Maroc espère que ces déclarations se joindront aux actes pour refléter un nouvel état d’esprit et marquer un nouveau départ de la relation sur la base de la clarté et du respect mutuel».

Lundi 13 décembre, soit moins d’une semaine après sa prise de fonction, le nouveau gouvernement allemand a publié un communiqué, qui témoigne de sa volonté de «tourner la page des différends avec le Maroc». Sa ministre des Affaires étrangères a ainsi qualifié le Maroc de «partenaire clé de l'Union européenne et de l'Allemagne en Afrique du Nord». De plus, sur le dossier du Sahara, les autorités de Berlin ont reconnu que «le Maroc a apporté une contribution importante à un tel accord en 2007 avec son plan d'autonomie».