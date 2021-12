Maroc-Italie : Manœuvres conjointes entre les frégates Mohammed VI et A. Marceglia

Dans les eaux de l'océan Atlantique, l'Antonio Marceglia, l'une des frégates multi-missions (FREMM) de la Marine militaire italienne a effectué, du 10 au 15 décembre, un exercice militaire avec la Marine royale marocaine. Dans un communiqué de presse publié mardi, la martine italienne est revenu sur ces manouvres conjointes réalisées entre le navire italien et la frégate Mohammed VI, de la même classe.

«L'exercice de six jours (…) a vu les unités engagées dans diverses activités en série : manœuvres cinématiques, opérations de vol conjointes avec l'utilisation de l’hélicoptère italien SH-90, simulations d'événements SAR (Search And Rescue), activités MIO (Maritime Interdiction Operation) et VBSS (Visit, Board, Search and Seizure), ainsi que des exercices sous diverses formes de lutte», détaille la marine italienne. Ces activités ont permis d'«améliorer les procédures de communication tactique tant en voix que par l'utilisation de drapeaux et de former les équipes du pont et du centre des opérations de combat pour l'utilisation conjointe des meilleures pratiques opérationnelles», ajoute-t-on. L'exercice, visant à renforcer la coopération entre l'Italie et le Maroc, a apporté une contribution «importante», à travers «l'augmentation de l'interopérabilité mutuelle entre les moyens aériens et navals en contrastant les différents types de menaces».

L'événement de formation a été précédé d'une escale dans le port de Casablanca, au Maroc, où l'équipage a reçu à bord, dans le plein respect du protocole de lutte contre la propagation du Covid-19, la visite de l'ambassadeur d'Italie au Maroc, Armando Barucco, accompagné du consul général d’Italie à Casablanca, Marco Silvi.

A l'issue de l'activité d'entraînement, lors de la deuxième escale dans le port de Casablanca, «la frégate italienne a eu l'honneur de recevoir à son bord l'Inspecteur de la Marine royale, le vice-amiral Mostafa El Alami, chef d'Etat-Major de la Marine marocaine, accompagné par les chefs de service de son personnel», conclut la marine italienne.