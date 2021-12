Désintox : Le Maroc encerclé par les troupes russes de Wagner ?

Depuis quelques jours, une carte de l’Afrique montrant le Maroc encerclé par les troupes de mercenaires russes du groupe Wagner, déjà déployées en Syrie, en Libye et en Centrafrique, circulent sur les réseaux sociaux. Ses auteurs prétendent ainsi que ce sont désormais la Mauritanie (1 000 mercenaires) et l’Algérie (1 000 mercenaires) qui seraient aussi touchés par la vague rouge en Afrique, prenant en étau le royaume.

Si cette image est souvent partagée tronquée, notre recherche permet d’identifier sa provenance : Deux médias russes, iarex et dni24 l’ont publiée, le 13 et le 14 décembre dernier, citant le portail Join-Wagner. La carte a même été partagée, plus tard, par des médias marocains, israéliens, mais également internationaux, à l’instar de Defense-Arabic. Ce dernier, spécialisé dans les questions de défense, avance toutefois que cette carte a été «publiée par l’Union européenne», qui vient en effet de dévider des sanctions contre le groupe de mercenaires ainsi que 8 personnes et 3 entités qui lui sont lié.

Son article, publié dimanche 19 décembre, est à la base inspiré d’une information circulant sur le portail Cybershafarat, également depuis le 13 décembre, qui a lié la publication de cette carte aux sanctions imposées par l’UE.

Aucun lien entre Join-wagner.com et Wagnera.ru

Cependant, aucune carte ne figure sur le site de l’UE malgré nos recherches. En réalité, la seule carte produite provient du site join-wagner.com qui se présente comme étant un site de recrutement de soldats mercenaires. Outre le fait qu’il est étonnant que le recrutement de mercenaires se fasse publiquement, les langues choisies pour communiquer sont…l’anglais et le français, mais pas le russe. Or, Wagner group recrute principalement (si ce n’est exclusivement) en Russie et au sein des anciens pays soviétiques.

Une recherche rapide permet, en effet, de tomber sur le vrai site du groupe Wagner en langue russe exclusivement. Il s’avère ainsi que les deux portails sont différents, alors qu’aucun lien entre les deux sites ne permet de supposer une paternité.

De nombreux éléments permettent, bien au contraire, de confirmer la fausseté du site de recrutement. D’abord, les images de soldats sur le site join-wagner.com qui ne sont que des reprises d’anciennes photos des forces spéciales russes. De plus, même s’il peut exister une proximité entre Wagner et l’armée russe, le groupe de mercenaires d’Evgueni Prigojine cultive une certaine autonomie ne serait-ce que pour aller dans le sens de la communication du Kremlin. D’ailleurs, le site officiel de Wagner diffuse des photos exclusives de ses troupes sur les terrains d’actions comme celle-ci au Mali.

Une recherche permet de relever d’autres différences de taille. En effet, si Wagnera.ru est hébergé en Russie, l’hébergeur de Join-wagner.com est lui basé en Lituanie.

Improbable présence de troupes de Wagner en Mauritanie et en Algérie

Si malgré tous ces éléments, vous avez encore un doute sur le montage grossier du site Join-wagner.com, le site officiel wagnera.ru met en garde les internautes qu’il ne procède à aucun recrutement actuellement.

De plus, un média russe est allé plus loin en s’inscrivant pour rejoindre le groupe Wagner via site Join-wagner.com. Son journaliste affirme avoir été contacté par un… travailleur social basé en Côte d’ivoire, qui ne semble avoir aucun lien avec Wagner.

Mais, revenons au Maghreb. L’Algérie et la Mauritanie accueillent-ils des troupes de Wagner à l’instar du Mali voisin ? Difficile de se prononcer pour l’instant. Car, si l’Algérie est impliquée dans l’accord signé entre Bamako et Wagner group, la présence de troupes étrangères -qui plus est composées de mercenaires- constituerait un précédent grave pour le peuple algérien et son armée ayant toujours défendu le principe de non-ingérence militaire.

Toutefois, pour la Mauritanie, son président a déjà manifesté son opposition à la présence des troupes de Wagner non seulement au Mali mais dans tous les pays du G5 Sahel. «Si un pays du G5 Sahel souhaite faire intervenir un nouvel acteur militaire, il devrait au préalable consulter ses partenaires de la région et avoir une approche concertée», avait déclaré le président mauritanien, Mohamed Cheikh El Ghazouani, dans une interview au média français L’Opinion en octobre dernier, sur un éventuel contrat entre Bamako et la société paramilitaire privée russe Wagner.

En conclusion, il s’avère donc que le site join-wagner.com est un faux portail tout comme sa carte de présence des soldats mercenaires de Wagner en Afrique.